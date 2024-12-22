Усик Фьюри — Баффер сравнил Усика с машиной

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер (слева). Фото: instagram.com/realmichaelbuffer

Украинец Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри и оставил у себя титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO. Весь боксерский мир реагирует на вторую победу украинца.

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер считает, что второй бой был ближе, чем указывают судьи в своих записках, сообщает BoxNation.

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По его мнению, Фьюри неплохо использовал свои габариты и размах рук, но Усику это не помешало. При этом Баффер зашел интересное сравнение для украинца.

С чем Баффер сравнил Усика

"У Тайсона хорошие двойки. Оглядываясь назад, возможно, ему следовало чаще их выбрасывать. Он использовал свои габариты и размах рук. Усик сейчас как машина, у него просто большая батарея, которая никогда не разряжается", — отметил он.

Александр Усик в ночь с 21 на 22 декабря во второй раз победил британца Тайсона Фьюри, победу украинцу отдали все трое судей.

После боя ему бросил вызов британец Даниэль Дюбуа. Усик этот вызов принял.

Точной даты боя Усик — Дюбуа пока нет. При этом украинец заявил, что готов снова сражаться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, уже можно посмотреть видео с лучшими моментами реванша Усик — Фьюри 2.

Тайсон Фьюри после второго поражения от Усика рассказал, что планирует делать в будущем.

Судьи поединка Усик – Фьюри 2 показали свои записки во время боя, там есть интересные наблюдения.