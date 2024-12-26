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Легендарний Недвед поїхав працювати до Саудівської Аравії

26 грудня 2024 23:21
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Павло Недвед став спортивним директором Аль-Шабаба у Саудівській Аравії
Павло Недвед. Фото: "Ювентус"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишній віцепрезидент туринського "Ювентуса" Павел Недвед знайшов нове місце роботи. Власник Золотого м'яча переїжджає до Саудівської Аравії.

Про працевлаштування 52-річного чеха повідомив паблік ilBiancoNero.

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Недвед знайшов нову роботу

За інформацією джерела, Недвед обійме посаду спортивного директора "Аль-Шабаба" з Ер-Ріяда. Нова команда чеха одна та тих, хто може залучати величезні кошти.

Зазначимо, що Недвед з 2001 по 2009 рік грав у "Ювентусі", а після завершення кар'єри почав працювати функціонером у клубі.

В 2022-му році Недвед разом з рештою керівництва з ганьбою покинули "Ювентус". Павела та інших було визнано винними у фінансових махінаціях, через що проти клубу ввели санкції, від яких клуб досі не відновився.

Новий клуб Недведа посідає шосте місце у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Нагадаємо, раніше в Російському футбольному союзі сказали, що у 2025-му голу збірна РФ гратиме з європейськими командами.

Олександр Усик, чемпіон світу за трьома з чотирьох основних версій у надважкій вазі, змусив Тайсона Ф'юрі жертвувати кошти Україні.

Головного тренера "Челсі" Енцо Мареска не розлючено через поїздку Михайла Мудрика на бій Усик — Ф'юрі після допінгової справи.

футбол Саудівська Аравія Серія А Ювентус Павел Недвед

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