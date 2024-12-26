Павло Недвед став спортивним директором Аль-Шабаба у Саудівській Аравії

Павло Недвед. Фото: "Ювентус"

Колишній віцепрезидент туринського "Ювентуса" Павел Недвед знайшов нове місце роботи. Власник Золотого м'яча переїжджає до Саудівської Аравії.

Про працевлаштування 52-річного чеха повідомив паблік ilBiancoNero.

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Недвед знайшов нову роботу

За інформацією джерела, Недвед обійме посаду спортивного директора "Аль-Шабаба" з Ер-Ріяда. Нова команда чеха одна та тих, хто може залучати величезні кошти.

Зазначимо, що Недвед з 2001 по 2009 рік грав у "Ювентусі", а після завершення кар'єри почав працювати функціонером у клубі.

В 2022-му році Недвед разом з рештою керівництва з ганьбою покинули "Ювентус". Павела та інших було визнано винними у фінансових махінаціях, через що проти клубу ввели санкції, від яких клуб досі не відновився.

Новий клуб Недведа посідає шосте місце у чемпіонаті Саудівської Аравії.

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