Павел Недвед стал спортивным директором Аль-Шабаба в Саудовской Аравии

Павел Недвед. Фото: "Ювентус"

Бывший вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед нашел новое место работы. Владелец Золотого мяча переезжает в Саудовскую Аравию.

О трудоустройстве 52-летнего чеха сообщил паблик ilBiancoNero.

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Недвед нашел новую работу

По информации источника, Недвед займет должность спортивного директора "Аль-Шабаба" из Эр-Рияда. Новая команда чеха одна из тех, кто может привлекать огромные средства.

Отметим, что Недвед с 2001-го по 2009 год играл в "Ювентусе", а после завершения карьеры начал работать функционером в клубе.

В 2022 году Недвед вместе с остальным руководством с позором покинули "Ювентус". Павел и остальные были признаны виновными в финансовых махинациях, из-за чего против клуба ввели санкции, от которых клуб до сих пор не восстановился.

Новый клуб Недведа занимает шестое место в чемпионате Саудовской Аравии.

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