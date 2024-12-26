Павел Недвед стал спортивным директором Аль-Шабаба в Саудовской Аравии

Легендарный Недвед уехал работать в Саудовскую Аравию
Бывший вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед нашел новое место работы. Владелец Золотого мяча переезжает в Саудовскую Аравию.
О трудоустройстве 52-летнего чеха сообщил паблик ilBiancoNero.
Недвед нашел новую работу
По информации источника, Недвед займет должность спортивного директора "Аль-Шабаба" из Эр-Рияда. Новая команда чеха одна из тех, кто может привлекать огромные средства.
Отметим, что Недвед с 2001-го по 2009 год играл в "Ювентусе", а после завершения карьеры начал работать функционером в клубе.
В 2022 году Недвед вместе с остальным руководством с позором покинули "Ювентус". Павел и остальные были признаны виновными в финансовых махинациях, из-за чего против клуба ввели санкции, от которых клуб до сих пор не восстановился.
Новый клуб Недведа занимает шестое место в чемпионате Саудовской Аравии.
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