Рафаель Надаль завершив тенісну кар'єру: кінець епохи легенди

Рафаель Надаль. Фото: instagram.com/rafaelnadal/

Світ тенісу 10 жовтня втратив як гравця легендарного іспанця Рафаеля Надаля. 38-річна ікона тенісу оголосив про завершення кар'єри.

Про рішення, яке напрошувалося протягом усього 2024 року, Надаль повідомив у соцмережах після фінальної частини Кубка Девіса.

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Іспанець, який став королем ґрунтових кортів, і був тим, хто спочатку нав'язав конкуренцію Роджеру Федереру, а згодом і Новаку Джоковичу, завершив кар'єру, будучи 22-разовим переможцем турнірів "Великого шолома".

"Я тут, щоб оголосити про завершення кар'єри у професійному тенісі. Останні кілька років були непростими, особливо останні два. Я відчував, що не можу грати на повну силу. Це рішення далося мені нелегко і чекало часу".

Але все має початок і кінець, і я вважаю, що зараз підходящий момент завершити кар'єру, яка виявилася довшою і успішнішою, ніж я міг мріяти.

Я радий, що мій останній турнір — фінал Кубка Девіса, де я представляю свою країну. Це ніби замикає коло, адже одним із перших яскравих моментів для мене був фінал у Севільї 2004 року", — сказав Надаль.

Зазначимо, що за свою кар'єру Надаль 14 разів вигравав Відкритий чемпіонат Франції — у 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, та 2022 роках.

Легендарний трав'яний "Вімблдон" тенісист вигравав у 2008-му та 2010-му роках, а Відкритий чемпіонат Австралії у 2009-му та 2022-му.

Також Надаль перемагав на US Open у 2010, 2014, 2017 та 2019 роках.

На рахунку легенди дві олімпійські золоті медалі у Пекіні в одиночному розряді та у Ріо-Де-Жанейро у парному, та 36 виграних турнірів серії "Мастерс".

У 2023 і 2024 роках Надаль страждав від травм і майже не грав. Коли ж він виходив на корт, то переважно програвав молодим талановитим опонентам.

Нагадаємо, Надаль ще в травні оголосив, що 2024-й стане його останнім роком у тенісі.

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