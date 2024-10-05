Яннік Сіннер одружується з російською тенісисткою Анною Калінською

Яннік Сіннер під час поєдинку. Фото: instagram.com/janniksin/

Чинний переможець US Open та Australian Open Яннік Сіннер найближчим часом перестане бути неодруженим. Відомий італійський тенісист зробив пропозицію своїй дівчині.

Коханою Сіннера виявилася російська тенісистка, повідомляє Corriere dello Sport.

Читайте також:

Італійський тенісист Яннік Сіннер є першою ракеткою світу у чоловічому рейтингу. У перерві між турнірами "Великого шолома" 23-річний спортсмен відпочив на Сардинії зі своєю дівчиною Анною Калінською. Виявилося, що Сіннер зробив росіянці пропозицію. Дата весілля поки не призначена, проте важливо зазначити, що пара знайома лише п'ять місяців.

Анна Калінська на корті. Фото: instagram.com/annakalinskaya78/

Що відомо про Калінську

Російська тенісистка народилася у спортивній родині. Її батько є начальником збірної Росії з бадмінтону, мати також представляє цей вид спорту, а брат грає у футбол за команду "Нижній Новгород".

Яннік Сіннер з одним із трофеїв. Фото: instagram.com/janniksin/

Калінська була третьою ракеткою світу у юніорському парному розряді. Вона тричі перемагала на турнірах WTA у парному розряді. Її найвищим досягненням в одиночному розряді є вихід до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2024 року.

Яннік Сіннер та Анна Калінська. Фото: скриншот Corriere dello Sport

Дівчина старша за свого обранця на два роки. Пара познайомилася на вечірці у Нью-Йорку. До Янніка Сіннера Анна Калінська зустрічалася з австралійським тенісистом Ніком Киріосом.

Нагадаємо, відомий німецький автогонщик Міхаель Шумахер відвідав весілля дочки, але ніколи не зможе повністю відновитися після тяжкої травми.

А один із найкращих футболістів світу Мохаммед Салах перейде з англійського "Ліверпуля" до французького "ПСЖ".