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Лучший теннисист мира женится на российской спортсменке — о ком речь

5 октября 2024 19:37
Сергей Романчук - Редактор
Янник Синнер женится на российской теннисистке Анне Калинской
Янник Синнер во время поединка. Фото: instagram.com/janniksin/
Сергей Романчук - Редактор

Действующий победитель US Open и Australian Open Янник Синнер в ближайшее время перестанет быть холостяком. Известный итальянский теннисист сделал предложение своей девушке.

Возлюбленной Синнера оказалась российская теннисистка, сообщает Corriere dello Sport

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Итальянский теннисист Янник Синнер является первой ракеткой мира в мужском рейтинге. В перерыве между турнирами "Большого шлема" 23-летний спортсмен отдохнул на Сардинии со своей девушкой Анной Калинской. Оказалось, что Синнер сделал россиянке предложение. Дата свадьбы пока не назначена, однако важно отметить, что пара знакома всего пять месяцев. 

Анна Калинская
Анна Калинская на корте. Фото: instagram.com/annakalinskaya78/

Что известно о Калинской 

Российская теннисистка родилась в спортивной семье. Ее отец является начальником сборной России по бадминтону, мать тоже представляет этот вид спорта, а брат играет в футбол за команду "Нижний Новгород".

Янник Синнер
Янник Синнер с одним из трофеев. Фото: instagram.com/janniksin/

Калинская была третьей ракеткой мира в юниорском парном разряде. Она трижды побеждала на турнирах WTA в парном разряде. Ее наивысшим достижением в одиночном разряде является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года. 

Янник Синнер
Янник Синнер и Анна Калинская. Фото: скриншот Corriere dello Sport

Девушка старше своего избранника на два года. Пара познакомилась на вечеринке в Нью-Йорке. До Янника Синнера Анна Калинская встречалась с австралийским теннисистом Ником Кирьосом. 

Напомним, известный немецкий автогонщик Михаэль Шумахер посетил свадьбу дочери, но никогда не сможет полностью восстановиться после тяжелой травмы. 

А один из лучших футболистов мира Мохаммед Салах перейдет из английского "Ливерпуля" во французский "ПСЖ". 

спорт свадьба Теннис российские спортсмены Янник Синнер

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