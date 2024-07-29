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Кінець епохи — Джокович розгромив Надаля на Олімпіаді-2024

29 липня 2024 16:42
Валерій Ковалевич - Редактор
Джокович обіграв Надаля у безкомпромісній боротьбі на Олімпіаді-2024
Новак Джокович та Рафа Надаль. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерій Ковалевич - Редактор

Новак Джокович і Рафаель Надаль провели яскравий поєдинок у другому раунді чоловічого одиночного тенісного турніру на Олімпіаді в Парижі. Матч перетворився на справжній трилер у другому сеті.

Джокович впевнено вів зустріч до перемоги, але Надаль продемонстрував характер, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У понеділок, 29 липня, пройшов тенісний поєдинок другого кола Олімпійських ігор у чоловічому одиночному розряді. На корті знову зустрілися 24-разовий переможець турнірів "Великого шолома" Новак Джокович та дворазовий олімпійський чемпіон Рафаель Надаль.

Серб та іспанець провели ювілейний 60-й очний поєдинок. Це рекорд за кількістю протистоянь у чоловічому тенісі. До поєдинку на Олімпіаді-2024 Джокович випереджав Надаля за кількістю перемог із рахунком 30-29.

Рафаель Надаль
Рафаель Надаль під час подачі. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Як зіграли Джокович та Надаль

Сербський тенісист ще не ставав олімпійським чемпіоном, у його колекції є лише бронзова медаль Ігор у Пекіні. Джокович дуже потужно розпочав поєдинок. Суперники розігрували довгі елегантні комбінації, але сербський тенісист брав гейм за геймом.

Олімпійські ігри-2024. Теніс.

Чоловіки. Поодинокий розряд. Другий тур.

Новак Джокович (Сербія) — Рафаель Надаль (Іспанія) — 2:0 (6:1, 6:4).

Рафа Надаль
Рафа Надаль після поразки Новаку Джоковичу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Іспанський тенісист взяв свій перший гейм у поєдинку лише за рахунку 0:5 у першому сеті. Здавалося, що серб та другий сет виграє "в одні ворота". Проте Надаль продемонстрував бойовий дух та зрівняв рахунок 4:4. Однак на більше у Рафаеля не вистачило сил. Джокович "дотиснув" суперника і вийшов у третій раунд одиночного турніру.

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спорт Олімпійські ігри Рафаель Надаль Новак Джокович Теніс Олімпіада-2024

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