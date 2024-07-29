Олімпіада-2024 — Шарафутдінова не пройшла до півфіналу запливу на 100 метрів

Ніка Шарафутдінова відповідає на запитання журналіста. Фото: скриншот YouTube

Молода спортсменка Ніка Шарафутдінова не змогла вийти у півфінал турніру з плавання на Олімпіаді-2024. Спортсменка з Кривого Рогу не впоралася з емоціями під час кваліфікаційного запливу.

Призерка чемпіонату Європи взяла участь у плаванні на 100 м на спині, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ніка Шарафутдінова не пройшла кваліфікацію до півфіналу на змаганнях із плавання на спині на дистанції 100 метрів. Згодом 19-річна українка пояснила причину цього результату.

Ніка Шарафутдінова перед запливом. Фото: скриншот YouTube

Як Шарафутдінова оцінила свій виступ

Молода спортсменка заявила, що так і не змогла вгамувати хвилювання перед кваліфікаційним запливом. В емоційному плані їй було важко продемонструвати найкращий результат.

При цьому Шарафутдінова вважає, що непогано виступила на перших своїх Олімпійських іграх. Вона мріяла змагатися за медалі, але високо цінує досвід, який набула у Парижі.

"Мені дуже важко зранку демонструвати свої найкращі результати. В мене завжди виходить у півфіналі. Але ми працюватимемо над тим, щоб з ранку я могла пливти з найкращим результатом, бо так мені важко буде по життю далі", — пояснила Шарафутдінова.

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