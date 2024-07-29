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Романчук сенсаційно не пройшов до фіналу Олімпіади-2024

29 липня 2024 14:12
Валерій Ковалевич - Редактор
Олімпіада-2024 — Романчук сенсаційно не вийшов у фінал плавання
Український плавець Михайло Романчук. Фото: instagram.com/misha_romanchuk/
Валерій Ковалевич - Редактор

Срібний призер Олімпіади в Токіо Михайло Романчук несподівано провалив кваліфікацію запливу на дистанції 800 метрів. Українець не зможе виступити у фіналі турніру у Франції.

Романчук посів останнє місце у кваліфікаційному запливі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Михайло Романчук невдало проплив дистанцію 800 метрів, хоч є олімпійським рекордсменом на цій дистанції. Українець продемонстрував результат 7:49.75 хвилин, що призвело до 17 результатів у кваліфікаційному запливі.

Михайло Романчук
Михайло Романчук під час запливу. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Як Романчук пояснив невдачу на ОІ-2024

Михайло проплив першу половину кваліфікаційної дистанції за 3:53.67 хвилин. Це приблизно на три секунди менше, ніж у лідера запливу. У другій половині дистанції Романчук також прийшов до фінішу останнім із результатом 7:49.75 хвилини.

Плавець зізнався, що не розуміє причини своєї невдачі й перебуває у розпачі. Українець увесь рік напружено працював для того, щоби поборотися за медаль на Олімпіаді, але не зумів виконати свою мрію. Він збирається спокійно проаналізувати подію і без нервів підготуватися до запливу до 1 500 метрів.

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спорт Олімпійські ігри Михайло Романчук Олімпіада-2024 Збірна України з плавання

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