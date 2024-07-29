Олімпіада в Парижі — Білодід програла вже у другому раунді

Дар'я Білодід завершила виступи на Олімпійських іграх у Парижі. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Дар'я Білодід завершила Ігри в Парижі без медалі. Українка програла у 1/8 турніру з дзюдо японської суперниці.

Фаворитка турніру поступилася Харукі Фунакубо з Японії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Білодід програє Фунакубо. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Що трапилося з Білодід

У рамках 1/8 турніру з дзюдо на Олімпіаді в Парижі українка зустрілася з японкою Харукою Фунакубо. Дар'я Білодід поступилася володарці срібної медалі на останньому Кубку світу майже без шансів.

Олімпійські ігри-2024

Дзюдо. Жінки

Дар'я Білодід (Україна) — Харука Фунакубо (Японія) — 0:10

Основні п'ять хвилин поєдинку завершилися нічиєю з рахунком 0:0 без результативних дій. Білодід отримала три шидо і заробила дискваліфікацію у додатковий час. Фунакубо впевнено вийшла до чвертьфіналу, де побореться з Сарою Леоні Сізік із Франції.

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