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Білодід розпочала Олімпіаду в Парижі з рекордно швидкої перемоги

29 липня 2024 12:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Дар'я Білодід встановила рекорд на Олімпіаді в Парижі — подробиці
Дар'я Білодід перед турніром. Фото: instagram.com/dariabilodid7/
Валерій Ковалевич - Редактор

Одна з фавориток Олімпіади-2024 у складі збірної України Дар'я Білодід розпочала свій шлях на турнірі з упевненої перемоги. Українська спортсменка вийшла до 1/8 турніру з дзюдо.

Білодід провела іппон у 1/16 фіналу Олімпіади-2024, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українка Дар'я Білодід завершила поєдинок о 1/16 на Олімпіаді в Парижі. Молода 23-річна спортсменка перемогла у дебюті зустрічі з 15-річною Неру Тівба. Білодід взяла над суперницею гору лише за п'ять секунд.

Дар'я Бєлодід
Перша перемога Дар'ї Білодід на Олімпіаді в Парижі. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Рекордна перемога Білодід

Неру Тібва є наймолодшою учасницею Літніх Олімпійських ігор. Вона була прапороносцем своєї збірної. Передбачалося, що молода спортсменка зможе нав'язати конкуренцію українці, але все виявилося інакше.

Білодід перемогла іппоном юну суперницю у ваговій категорії до 57 кг. Це сталося невдовзі після того, як розпочався поєдинок. У наступному раунді олімпійського турніру з дзюдо українка зустрінеться з Харукою Фунакубо з Японії.

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спорт Олімпійські ігри Дар'я Білодід Олімпіада-2024 Дзюдо Збірна України з дзюдо

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