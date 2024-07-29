Дар'я Білодід встановила рекорд на Олімпіаді в Парижі — подробиці

Дар'я Білодід перед турніром. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Одна з фавориток Олімпіади-2024 у складі збірної України Дар'я Білодід розпочала свій шлях на турнірі з упевненої перемоги. Українська спортсменка вийшла до 1/8 турніру з дзюдо.

Білодід провела іппон у 1/16 фіналу Олімпіади-2024, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українка Дар'я Білодід завершила поєдинок о 1/16 на Олімпіаді в Парижі. Молода 23-річна спортсменка перемогла у дебюті зустрічі з 15-річною Неру Тівба. Білодід взяла над суперницею гору лише за п'ять секунд.

Перша перемога Дар'ї Білодід на Олімпіаді в Парижі. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Рекордна перемога Білодід

Неру Тібва є наймолодшою учасницею Літніх Олімпійських ігор. Вона була прапороносцем своєї збірної. Передбачалося, що молода спортсменка зможе нав'язати конкуренцію українці, але все виявилося інакше.

Білодід перемогла іппоном юну суперницю у ваговій категорії до 57 кг. Це сталося невдовзі після того, як розпочався поєдинок. У наступному раунді олімпійського турніру з дзюдо українка зустрінеться з Харукою Фунакубо з Японії.

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