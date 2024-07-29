Дарья Белодед установила рекорд на Олимпиаде в Париже — подробности

Дарья Белодед перед турниром. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Одна из фавориток Олимпиады-2024 в составе сборной Украины Дарья Белодед начала свой путь на турнире с уверенной победы. Украинская спортсменка вышла в 1/8 турнира по дзюдо.

Белодед провела иппон в 1/16 финала Олимпиады-2024, сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинка Дарья Белодед завершила поединок в 1/16 на Олимпиаде в Париже. Молодая 23-летняя спортсменка победила в дебюте встречи с 15-летней Неру Тивба. Белодед взяла над соперницей верх всего за пять секунд.

Первая победа Дарьи Белодед на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Рекордная победа Белодед

Неру Тибва является самой молодой участницей Летних Олимпийских игр. Она была знаменосцем своей сборной. Предполагалось, что молодая спортсменка сможет навязать конкуренцию украинке, но на деле все оказалось иначе.

Белодед победила иппоном юную соперницу в весовой категории до 57 кг. Это произошла вскоре после того, как начался поединок. В следующем раунде олимпийского турнира по дзюдо украинка встретится с Харукой Фунакубо из Японии.

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