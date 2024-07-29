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Белодед неожиданно проиграла второй поединок и выбыла из Олимпиады-2024

29 июля 2024 13:50
Валерий Ковалевич - Редактор
Олимпиада в Париже — Белодед проиграла уже во втором раунде
Дарья Белодед завершила выступления на Олимпийских играх в Париже. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
Валерий Ковалевич - Редактор

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Дарья Белодед завершила Игры в Париже без медали. Украинка проиграла в 1/8 турнира по дзюдо японской сопернице. 

Фаворитка турнира уступила Харуке Фунакубо из Японии, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Дарья Белодед
Белодед проигрывает Фунакубо. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier 

Что случилось с Белодед 

В рамках 1/8 турнира по дзюдо на Олимпиаде в Париже украинка встретилась с японкой Харукой Фунакубо. Дарья Белодед уступила обладательнице серебряной медали на последнем Кубке Мира почти без шансов. 

Олимпийские игры-2024

Дзюдо. Женщины

Дарья Белодед (Украина) — Харука Фунакубо (Япония) — 0:10

Основные пять минут поединка завершились ничьей со счетом 0:0 без результативных действий. Белодед получила три ​​шидо и заработала дисквалификацию в дополнительное время. Фунакубо уверенно вышла в четвертьфинал, где сразится с Сарой Леони Сизик из Франции.

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

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спорт Олимпийские игры Дарья Белодед Олимпиада-2024 Дзюдо Сборная Украины по дзюдо

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