Олимпиада в Париже — Белодед проиграла уже во втором раунде

Белодед неожиданно проиграла второй поединок и выбыла из Олимпиады-2024
Бронзовый призер Олимпиады в Токио Дарья Белодед завершила Игры в Париже без медали. Украинка проиграла в 1/8 турнира по дзюдо японской сопернице.
Фаворитка турнира уступила Харуке Фунакубо из Японии, сообщает портал Новини.LIVE.
Дарья Белодед уверенно начала олимпийский турнир в Париже с победы над 15-летней Неру Тивба. Но уже следующая соперница украинки "поставила перед ней непреодолимый барьер" на пути в четвертьфинал ОИ-2024.
Что случилось с Белодед
В рамках 1/8 турнира по дзюдо на Олимпиаде в Париже украинка встретилась с японкой Харукой Фунакубо. Дарья Белодед уступила обладательнице серебряной медали на последнем Кубке Мира почти без шансов.
Олимпийские игры-2024
Дзюдо. Женщины
Дарья Белодед (Украина) — Харука Фунакубо (Япония) — 0:10
Основные пять минут поединка завершились ничьей со счетом 0:0 без результативных действий. Белодед получила три шидо и заработала дисквалификацию в дополнительное время. Фунакубо уверенно вышла в четвертьфинал, где сразится с Сарой Леони Сизик из Франции.
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