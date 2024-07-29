Олимпиада в Париже — Белодед проиграла уже во втором раунде

Дарья Белодед завершила выступления на Олимпийских играх в Париже. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Дарья Белодед завершила Игры в Париже без медали. Украинка проиграла в 1/8 турнира по дзюдо японской сопернице.

Фаворитка турнира уступила Харуке Фунакубо из Японии, сообщает портал Новини.LIVE.

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Белодед проигрывает Фунакубо. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Что случилось с Белодед

В рамках 1/8 турнира по дзюдо на Олимпиаде в Париже украинка встретилась с японкой Харукой Фунакубо. Дарья Белодед уступила обладательнице серебряной медали на последнем Кубке Мира почти без шансов.

Олимпийские игры-2024

Дзюдо. Женщины

Дарья Белодед (Украина) — Харука Фунакубо (Япония) — 0:10

Основные пять минут поединка завершились ничьей со счетом 0:0 без результативных действий. Белодед получила три ​​шидо и заработала дисквалификацию в дополнительное время. Фунакубо уверенно вышла в четвертьфинал, где сразится с Сарой Леони Сизик из Франции.

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