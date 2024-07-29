Олимпиада-2024 — Романчук сенсационно не вышел в финал по плаванию

Украинский пловец Михаил Романчук. Фото: instagram.com/misha_romanchuk/

Серебряный призер Олимпиады в Токио Михаил Романчук неожиданно провалил квалификацию заплыва на дистанции 800 метров. Украинец не сможет выступить в финале турнира во Франции.

Романчук занял последнее место в квалификационном заплыве, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Михаил Романчук неудачно проплыл дистанцию 800 метров, хотя является олимпийским рекордсменом на этой дистанции. Украинец продемонстрировал результат 7:49.75 минут, что привело к 17 результату в квалификационном заплыве.

Михаил Романчук во время заплыва. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Как Романчук объяснил неудачу на ОИ-2024

Михаил проплыл первую половину квалификационной дистанции за 3:53.67 минут. Это примерно на три секунды меньше, чем у лидера заплыва. Во второй половине дистанции Романчук также пришел к финишу последним с результатом 7:49.75 минуты.

Спортсмен признался, что не понимает причины своей неудачи и находится в полном отчаянии. Украинец весь год напряженно работал для того, чтобы побороться за медаль на Олимпиаде, но не сумел исполнить свою мечту. Он собирается спокойно проанализировать произошедшее и без нервов подготовиться к заплыву до 1500 метров.

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца.

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 — падение Китая и неожиданный новый лидер.

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

Харлан заставила болельщиков нервничать в стартовом поединке на Олимпиаде-2024.

Яремчука в Греции встретили как звезду — украинец подпишет контракт с известным клубом.