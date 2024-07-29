Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Романчук сенсационно не прошел в финал Олимпиады-2024 arrow

Романчук сенсационно не прошел в финал Олимпиады-2024

29 июля 2024 14:12
Валерий Ковалевич - Редактор
Олимпиада-2024 — Романчук сенсационно не вышел в финал по плаванию
Украинский пловец Михаил Романчук. Фото: instagram.com/misha_romanchuk/
Валерий Ковалевич - Редактор

Серебряный призер Олимпиады в Токио Михаил Романчук неожиданно провалил квалификацию заплыва на дистанции 800 метров. Украинец не сможет выступить в финале турнира во Франции. 

Романчук занял последнее место в квалификационном заплыве, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Михаил Романчук неудачно проплыл дистанцию 800 метров, хотя является олимпийским рекордсменом на этой дистанции. Украинец продемонстрировал результат 7:49.75 минут, что привело к 17 результату в квалификационном заплыве. 

Михаил Романчук
Михаил Романчук во время заплыва. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Как Романчук объяснил неудачу на ОИ-2024 

Михаил проплыл первую половину квалификационной дистанции за 3:53.67 минут. Это примерно на три секунды меньше, чем у лидера заплыва. Во второй половине дистанции Романчук также пришел к финишу последним с результатом 7:49.75 минуты.

Спортсмен признался, что не понимает причины своей неудачи и находится в полном отчаянии. Украинец весь год напряженно работал для того, чтобы побороться за медаль на Олимпиаде, но не сумел исполнить свою мечту. Он собирается спокойно проанализировать произошедшее и без нервов подготовиться к заплыву до 1500 метров. 

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Медальный зачет Олимпийских игр-2024 — падение Китая и неожиданный новый лидер. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб

Харлан заставила болельщиков нервничать в стартовом поединке на Олимпиаде-2024. 

Яремчука в Греции встретили как звезду — украинец подпишет контракт с известным клубом.

спорт Олимпийские игры Михаил Романчук Олимпиада-2024 Сборная Украины по плаванию

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ