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Шарафутдинова объяснила причину неудачи на Олимпиаде в Париже

29 июля 2024 15:35
Валерий Ковалевич - Редактор
Олимпиада-2024 — Шарафутдинова не прошла в полуфинал заплыва на 100 метров
Ника Шарафутдинова отвечает на вопросы журналиста. Фото: скриншот YouTube
Валерий Ковалевич - Редактор

Молодая спортсменка Ника Шарафутдинова не смогла выйти в полуфинал турнира по плаванию на Олимпиаде-2024. Спортсменка из Кривого Рога не справилась с эмоциями во время квалификационного заплыва. 

Призер чемпионата Европы приняла участие в плавании на 100 м на спине, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Ника Шарафутдинова не прошла квалификацию в полуфинал на соревнованиях по плаванию на спине на дистанции 100 метров. Позже 19-летняя украинка объяснила причину этого результата. 

Ника Шарафутдинова
Ника Шарафутдинова перед заплывом. Фото: скриншот YouTube

Как Шарафутдинова оценила свое выступление 

Молодая спортсменка заявила, что так и не смогла унять волнение перед квалификационным заплывом. В эмоциональном плане ей было тяжело продемонстрировать лучший результат. 

При этом Шарафутдинова считает, что неплохо выступила на своих первых Олимпийских играх. Она мечтала соревноваться за медали, но высоко ценит опыт, который приобрела в Париже. 

"Мне очень тяжело с утра плыть свои лучшие результаты. Лучше всего у меня всегда выходит в полуфинале. Но мы будем работать над тем, чтобы с утра я могла плыть с лучшим результатом, потому что так мне тяжело будет по жизни дальше", — объяснила Шарафутдинова.

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 плавание Сборная Украины по плаванию Ника Шарафутдинова

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