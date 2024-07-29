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Конец эпохи — Джокович разгромил Надаля на Олимпиаде-2024

29 июля 2024 16:42
Валерий Ковалевич - Редактор
Джокович обыграл Надаля в бескомпромиссной борьбе на Олимпиаде-2024
Новак Джокович и Рафа Надаль. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерий Ковалевич - Редактор

Новак Джокович и Рафаэль Надаль провели яркий и запоминающийся поединок во втором раунде мужского одиночного теннисного турнира на Олимпиаде в Париже. Матч превратился в настоящий триллер во втором сете. 

Джокович уверенно вел встречу к победе, но Надаль продемонстрировал характер, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В понедельник, 29 июля, прошел теннисный поединок второго круга Олимпийских игр в мужском одиночном разряде. На корте снова встретились 24-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович и двухкратный олимпийский чемпион Рафаэль Надаль.

Серб и испанец провели юбилейный 60-й очный поединок. Это рекорд по количеству противостояний в мужском теннисе. До поединка на Олимпиаде-2024 Джокович опережал Надаля по количеству побед со счетом 30-29.

Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль во время подачи. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Как сыграли Джокович и Надаль 

Сербский теннисист еще не становился олимпийским чемпионом, в его коллекции есть только бронзовая медаль Игр в Пекине. Джокович очень мощно начал поединок. Соперники разыгрывали длинные, элегантные комбинации, но сербский теннисист брал гейм за геймом. 

Олимпийские игры-2024. Теннис. 

Мужчины. Одиночный разряд. Второй тур. 

Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 2:0 (6:1, 6:4). 

Рафа Надаль
Рафа Надаль после поражения Новаку Джоковичу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Испанский теннисист взял свой первый гейм в поединке только при счете 0:5 в первом сете. Казалось, что серб и второй сет выиграет "в одни ворота". Однако Надаль продемонстрировал боевой дух и сравнял счет 4:4. Однако на большее у Рафаэля не хватило сил. Джокович "дожал" соперника и вышел в третий раунд одиночного турнира. 

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спорт Олимпийские игры Рафаэль Надаль Новак Джокович Теннис Олимпиада-2024

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