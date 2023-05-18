Надаль ухвалив рішення про завершення кар'єри

Рафа Надаль на пресконференції. Фото: REUTERS/Miquel Borras

Іспанський тенісист Рафаель Надаль більше не може виступати на професійному рівні. Спортсмен, який довгий час був першою ракеткою світу серед чоловіків, незабаром оголосить про завершення кар'єри.

Причиною такого рішення стали травми, повідомляє портал Tennis.

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Пошкодження стегна завадить Рафаелю Надалю (номер 14 у рейтингу ATP) взяти участь у турнірі "Ролан Гаррос". Найближчими місяцями 36-річний тенісист займеться відновленням від наслідків травми.

Рафа Надаль отримав травму. Фото: REUTERS/Carl Recine

Прощання з турнірами "Великого шолома"

Іспанець 14 разів перемагав на "Ролан Гаррос". Востаннє він пропускав цей турнір у 2004-му році. Через рішення не виступати на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Надаль втратить понад 100 позицій у рейтингу ATP.

Останніми роками іспанець часто отримує травми. Він ухвалив рішення завершити професійну кар'єру наприкінці 2024-го року. Надаль поки не знає, скільки часу йому знадобиться, щоб вилікувати стегно та повернутися на корт.

"Подивимось, як я почуватимуся. Прийму рішення, яке піде на користь моєму здоров'ю. Дуже хочу насолодитися наступним сезоном, а для цього треба повністю відновитися. Хочу бути щасливим, а не грати з болем.

Для мене важливо попрощатися з усіма турнірами, які були важливими для мене та для моєї кар'єри. Думаю, що перерва на лікування мені допоможе", — розповів Рафа Надаль.

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