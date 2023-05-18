Надаль принял решение о завершении карьеры

Рафа Надаль на пресс-конференции. Фото: REUTERS/Miquel Borras

Испанский теннисист Рафаэль Надаль больше не может выступать на профессиональном уровне. Спортсмен, который долгое время был первой ракеткой мира среди мужчин, скоро объявит о завершении карьеры.

Причиной такого решения стали травмы, сообщает портал Tennis.

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Рафа Надаль получил травму. Фото: REUTERS/Carl Recine

Прощание с турнирами "Большого шлема"

Испанец 14 раз побеждал на "Ролан Гаррос". В последний раз он пропускал этот турнир в 2004-м году. Из-за решения не выступать на Открытом чемпионате Франции по теннису Надаль потеряет более 100 позиций в рейтинге ATP.

В последние годы испанец часто получает травмы. Он принял решение завершить профессиональную карьеру в конце 2024-го года. Надаль пока не знает, сколько времени ему потребуется, чтобы вылечить бедро и вернуться на корт.

"Посмотрим, как я буду себя чувствовать. Приму решение, которое пойдет на пользу моему здоровью. Очень хочу насладиться следующим сезоном, а для этого надо полностью восстановиться. Хочу быть счастливым, а не играть с болью.

Для меня важно попрощаться со всеми турнирами, которые были важны для меня и для моей карьеры. Думаю, что перерыв на лечение мне поможет", — рассказал Рафа Надаль.

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