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Надаль принял решение о завершении карьеры

18 мая 2023 18:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Надаль принял решение о завершении карьеры
Рафа Надаль на пресс-конференции. Фото: REUTERS/Miquel Borras
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанский теннисист Рафаэль Надаль больше не может выступать на профессиональном уровне. Спортсмен, который долгое время был первой ракеткой мира среди мужчин, скоро объявит о завершении карьеры. 

Причиной такого решения стали травмы, сообщает портал Tennis

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Повреждение бедра помешает Рафаэлю Надалю (номер 14 в рейтинге ATP) принять участие на турнире "Ролан Гаррос". Ближайшие месяцы 36-летний теннисист займется восстановлением от последствий травмы. 

Рафа Надаль
Рафа Надаль получил травму. Фото: REUTERS/Carl Recine

Прощание с турнирами "Большого шлема" 

Испанец 14 раз побеждал на "Ролан Гаррос". В последний раз он пропускал этот турнир в 2004-м году. Из-за решения не выступать на Открытом чемпионате Франции по теннису Надаль потеряет более 100 позиций в рейтинге ATP. 

В последние годы испанец часто получает травмы. Он принял решение завершить профессиональную карьеру в конце 2024-го года. Надаль пока не знает, сколько времени ему потребуется, чтобы вылечить бедро и вернуться на корт. 

"Посмотрим, как я буду себя чувствовать. Приму решение, которое пойдет на пользу моему здоровью. Очень хочу насладиться следующим сезоном, а для этого надо полностью восстановиться. Хочу быть счастливым, а не играть с болью. 

Для меня важно попрощаться со всеми турнирами, которые были важны для меня и для моей карьеры. Думаю, что перерыв на лечение мне поможет", — рассказал Рафа Надаль. 

Напомним, "Челси" решил летом отпустить Михаила Мудрика в другую команду.

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