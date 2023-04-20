Надаль выступил с важным заявлением о своей карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль. Фото: Reuters/ENRIQUE CALVO

Звездный теннисист Рафаэль Надаль не сыграет на Мастерсе в Мадриде. Испанец до сих пор не восстановился от травмы бедра, которую он получил еще во время Australian Open 2023.

Об этом спортсмен сообщил в специальном видеообращении на своей странице в Instagram , передает Sport.ua.

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Лечение идет не по плану

Легендарный испанский теннисист вынужден будет пропустить турнир в Мадриде из-за повреждения, которое не удалось вовремя залечить. "Король грунта" в своем видеообращении отметил, что восстановление, к сожалению, затянулось.

"Как вы знаете, я получил травму в Австралии. Сначала период восстановления должен был быть 6-8 недель. Реальность такова, что ситуация не та, на что мы надеялись. Все медицинские направления выполнены, но почему восстановление не происходит так, как нам говорили сначала, и мы оказались в сложной ситуации. Проходят недели и у меня была иллюзию, что я смогу играть в важнейших в моей карьере турнирах, таких как Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Рома, Ролан Гаррос. Я скучал по Монте-Карло и Барселоне. К сожалению, в Мадриде тоже не получится сыграть", — заявил Надаль.

Рафаэль Надаль на Australian Open 2023. Фото: Reuters/HANNAH MCKAY

Поскольку лечение пошло не по плану, теннисист не может сказать, когда он вернется на корт. Он надеется сделать это как можно скорее, но не хочет форсировать события.

"Травма еще не залечена, и я не могу играть. Я тренировался, но несколько дней назад мы решили немного изменить курс, сделать другое лечение и посмотреть, улучшится ли дело, чтобы попробовать и прийти к тому, что будет. Я не могу давать дедлайны, потому что если бы я знал, я бы сказал вам всем, но я не знаю, вот такая ситуация.

Также хочу передать отдельное поздравление всем болельщикам Мадрида и Испании, потому что я буду скучать по двум турнирам, которые здесь проходят, у меня дома.

Все, что мне остается, это стараться сохранять правильное отношение все это время, попытаться дать себе шанс участвовать в некоторых турнирах, оставшихся в грунтовом сезоне, и у меня нет другого выбора, кроме как работать и быть с правильным мышлением.

Всех очень крепко обнимаю и как только будут новости — сообщу. Спасибо!", — добавил Рафаэль.

Надаль уже пропустил в этом году два престижных турнира: Мастерс в Монте-Карло и АТР 500 в Барселоне.

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