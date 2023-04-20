Зінченко не зіграє проти Саутгемптона — Артета назвав причину

Захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко. Фото: Reuters/PETER CZIBORRA

Вже завтра, 21 квітня, лондонський "Арсенал" зіграє з "Саутгемптоном" в рамках АПЛ. Олександр Зінченко не встиг повінстю відновитись від пошкодження, тому його участь у поєдинку проти "святих" малоймовірна.

Про це повідомив головний тренер "канонірів" Мікель Артета, передає Sky Sports.

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М'язова травма українця

На передматчевій пресконференції наставник "Арсенала" Мікель Артета прокоментував ситуацію з травмованими гравцями команди. Мова йшла, зокрема, й про українця Олександра Зінченка.

"Ситуація із Зінченком така ж невизначена, як із Саліба. Ми спостерігатимемо за Олександром. Йому потрібен час, щоб відновитися. Він має досить неприємну м'язову травму. Поки що рано говорити про його повернення", — сказав коуч.

Олександр Зінченко в матчі проти "Ліверпуля". Фото: Reuters/PHIL NOBLE

За інформацією журналістів, Зінченко пропустив минулий матч "Арсенала" через проблеми з пахом. Згодом з'явились повідомлення, що він повернувся до тренувань.

Завтра, 21-го квітня, "Арсенал" прийматиме "Саутгемптон" в 32 турі АПЛ. Наразі "каноніри" йдуть на першому місці у турнірній таблиці і випереджають найближчого переслідувача "Манчестер Сіті" на чотири очки. Втім, у "містян" є поєдинок в запасі.

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