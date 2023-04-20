Кварцяний розповів, чи повернеться до тренерської роботи — деталі заяви

Легендарний український тренер Віталій Кварцяний. Фото: УНІАН/Марієнко Андрій

Колишній головний тренер луцької "Волині" Віталій Кварцяний поділився думками щодо свого повернення на тренерський місток. Спеціаліст не виключає, що в майбутньому може очолити один з українських клубів. Принаймні, все залежатиме від певних осбтавин.

Про це він заявив в інтерв'ю пресслужбі ФК "Скала 1911".

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Віталій Кварцяний, за яким скучили всі українські журналісти та вболівальники футболу вважає, що в нашій країні безліч хороших молодих тренерів, яким не вистачає робочих місць.

"Знаєте, зараз у нас багато хороших тренерів в Україні, які мають ліцензію, а команд не вистачає, щоб усі працювали та брали активну участь у розвитку українського футболу", — зазначив спеціаліст.

Віталій Кварцяний на пресконференції після матчу "Карпати" — "Волинь", 2015 рік. Фото: УНІАН/Євгеній Кравс

Водночас Віталій Володимирович подарував невеличку надію любителям гри номер один в Україні — він не виключає, що колись, можливо, ще повернеться до тренерства.

"Якось я вже відійшов від футболу понад три роки тому, тому що мені були трошки незрозумілі дії нашого керівництва.

Я вирішив припинити тренерську діяльність. Від реальності не підеш — паспортний стіл не хоче робити молодшим. Якщо у житті складеться якась така зрозуміла ситуація, то, можливо, щось зміниться. Поки що так", — заявив Кварцяний.

Кварцяний найбільше запам'ятався роботою у луцькій "Волині". Він чотири рази очолював "хрестоносців". Востаннє покинув клуб у 2017 році. Також Віталій Кварцяний тренував "Металург" Запоріжжя, "Кривбас" та "Поділля".

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