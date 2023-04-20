Кварцяный рассказал, вернется ли к тренерской работе — детали заявления

Легендарный украинский тренер Виталий Кварцяный. Фото: УНИАН/Мариенко Андрей

Бывший главный тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный поделился мыслями о своем возвращении на тренерский мостик. Специалист не исключает, что в будущем может возглавить один из украинских клубов. По крайней мере, все будет зависеть от определенных обстоятельств.

Об этом он заявил в интервью пресс-службе ФК "Скала 1911".

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Виталий Кварцяный, по которому соскучились все украинские журналисты и болельщики футбола считает, что в нашей стране множество хороших молодых тренеров, которым не хватает рабочих мест.

"Знаете, сейчас у нас много хороших тренеров в Украине, которые имеют лицензию, а команд не хватает, чтобы все работали и активно участвовали в развитии украинского футбола", — отметил специалист.

Виталий Кварцяный на пресс-конференции после матча "Карпаты" — "Волынь", 2015 год. Фото: УНИАН/Евгений Кравс

В то же время, Виталий Владимирович подарил небольшую надежду любителям игры номер один в Украине — он не исключает, что когда-нибудь, возможно, еще вернется к тренерству.

"Однажды я уже отошел от футбола более трех лет назад, потому что мне были немного непонятны действия нашего руководства.

Я решил приостановить тренерскую деятельность. От реальности не уйдешь — паспортный стол не хочет делать помоложе. Если в жизни сложится такая понятная ситуация, то, возможно, что-то изменится. Пока что вот так", — заявил Кварцяный.

Кварцяный больше всего запомнился работой в луцкой "Волыни". Он четырежды возглавлял "крестоносцев". Последний раз покинул клуб в 2017 году. Также Виталий Кварцяный тренировал "Металлург" Запорожье, "Кривбасс" и "Подолье".

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