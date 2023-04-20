Легенда іспанського футболу та рекордсмен Ліги Європи оголосив про завершення кар'єри

Легенда "Бетіса" Хоакін Санчес в матчі з "МЮ". Фото: Instagram/realbetisbalompie

Легендарний півзахисник севільського "Бетіса" Хоакін Санчес завершить професійну кар'єру у кінці поточного сезону. Футболіст прийняв рішення повісити бутси на цвях після 15 сезонів у футболці рідного клубу.

Про це повідомляє пресслужба "вердібланкос" у своєму Instagram.

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У кожної красивої історії є свій фінал. Жива легенда чемпіонату Іспанії Хоакін Санчес вирішив завершити кар'єру після 25 сезонів у футболі. На його грі виросло декілька поколінь вболівальників.

41-річний Хоакін — вихованець "Бетіса". Він провів за "огірків" 480 офіційних матчів, у яких забив 65 голів та віддав 45 результативних передач.

Хоакін дебютував за "вердібланкос" у далекому 1999 році. У 2006-му залишив клуб заради виступів у "Валенсії", "Малазі" та "Фіорентіні". Втім, 2015-го знову повернувся на рідний стадіон.

За свою кар'єру він тричі вигравав Кубок Іспанії: двічі з "Бетісом" (04/05, 21/22) та один з "Валенсією" (07/08).

У нинішньому сезоні Хоакін виходив на поле у футболці "Бетіса" 23 рази, забив один гол та віддав один гольовий пас.

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