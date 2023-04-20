Легенда испанского футбола и рекордсмен Лиги Европы объявил о завершении карьеры

Легенда испанского "Бетиса" Хоакин Санчес в матче с "МЮ". Фото: Instagram/realbetisbalompie

Легендарный полузащитник севильского "Бетиса" Хоакин Санчес завершит профессиональную карьеру в конце текущего сезона. Футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь после 15-ти сезонов в футболке родного клуба.

Об этом сообщает пресс-служба "вердибланкоса" в своем Instagram.

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Рекорд за рекордом

У каждой красивой истории есть свой финал. Живая легенда чемпионата Испании Хоакин Санчес решил завершить карьеру после 25 сезонов в футболе. На его игре выросло несколько поколений болельщиков.

41-летний Хоакин — воспитанник "Бетиса". Он провел в составе "огурцов" 480 официальных матчей, в которых забил 65 голов и отдал 45 результативных передач.

Хоакин дебютировал за "вердибланкос" в далеком 1999 году. В 2006-м покинул клуб ради выступлений в "Валенсии", "Малаге" и "Фиорентине". Впрочем, в 2015 снова вернулся на родной стадион.

За свою карьеру он трижды выигрывал Кубок Испании: дважды с "Бетисом" (04/05, 21/22) и один с "Валенсией" (07/08).

В нынешнем сезоне Хоакин выходил на поле в футболке "Бетиса" 23 раза, забил один гол и отдал один голевой пас.

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