Гвардіола розповів, чому побоюється "Реала" перед зустріччю у півфіналі Ліги чемпіонів
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував нічию з "Баварією" та розповів про відчуття перед зустріччю з мадридським "Реалом" у півфіналі Ліги чемпіонів.
Каталонський наставник встановив черговий особистий рекорд у єврокубках, нагадує Mirror.
"Манчестер Сіті" за сумою двох матчів пройшов "Баварію" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. "Містяни" розгромили суперника вдома з рахунком 3:0, а потім зіграли внічию на виїзді 1:1.
"Не думаю, що це наш найкращий матч за останні роки в Лізі чемпіонів. У таких випадках багато що вирішує успіх. Все може змінитися через пенальті. Після 15 років у Лізі чемпіонів я чудово це розумію перспективу цього. У Мюнхені везіння було на нашому боці.
Тепер готуватимемося до протистояння із "Реалом". Це дуже небезпечний суперник, якому вдавалося нас обігравати. Необхідно зіграти два бездоганні поєдинки, інакше мадридці знайдуть наші недоліки й зможуть ними скористатися", — розповів тренер "Манчестер Сіті".
Рекорд Гвардіоли
Каталонський фахівець встановив унікальне досягнення. Він став першим тренером, який вивів свою команду до півфіналу Ліги чемпіонів вдесяте в історії. Хосепу Гвардіолі вдавалося це зробити на чолі "Барселони", "Баварії" та "Манчестер Сіті".
На другому місці у цьому рейтингу розташувався наставник мадридського "Реала" Карло Анчелотті. Італійський тренер виводив команди до півфіналу турніру дев'ять разів у своїй кар'єрі.
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