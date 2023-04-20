Гвардіола розповів, чому побоюється "Реала" перед зустріччю у півфіналі Ліги чемпіонів

Гвардіола та Холанд під час матчу "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/Heiko Becker

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував нічию з "Баварією" та розповів про відчуття перед зустріччю з мадридським "Реалом" у півфіналі Ліги чемпіонів.

Каталонський наставник встановив черговий особистий рекорд у єврокубках, нагадує Mirror.

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"Манчестер Сіті" за сумою двох матчів пройшов "Баварію" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. "Містяни" розгромили суперника вдома з рахунком 3:0, а потім зіграли внічию на виїзді 1:1.

Хосеп Гвардіола керує грою "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/Heiko Becker

"Не думаю, що це наш найкращий матч за останні роки в Лізі чемпіонів. У таких випадках багато що вирішує успіх. Все може змінитися через пенальті. Після 15 років у Лізі чемпіонів я чудово це розумію перспективу цього. У Мюнхені везіння було на нашому боці.

Тепер готуватимемося до протистояння із "Реалом". Це дуже небезпечний суперник, якому вдавалося нас обігравати. Необхідно зіграти два бездоганні поєдинки, інакше мадридці знайдуть наші недоліки й зможуть ними скористатися", — розповів тренер "Манчестер Сіті".

Рекорд Гвардіоли

Каталонський фахівець встановив унікальне досягнення. Він став першим тренером, який вивів свою команду до півфіналу Ліги чемпіонів вдесяте в історії. Хосепу Гвардіолі вдавалося це зробити на чолі "Барселони", "Баварії" та "Манчестер Сіті".

На другому місці у цьому рейтингу розташувався наставник мадридського "Реала" Карло Анчелотті. Італійський тренер виводив команди до півфіналу турніру дев'ять разів у своїй кар'єрі.

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