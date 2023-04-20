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Гвардиола рассказал, почему опасается "Реала" перед встречей в полуфинале Лиги чемпионов

20 апреля 2023 09:49
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Гвардиола рассказал, почему опасается Реала перед встречей в полуфинале Лиги чемпионов
Гвардиола и Холанд во время матча "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/Heiko Becker
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с "Баварией" и рассказал об ощущениях перед встречей с мадридским "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов. 

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"Манчестер Сити" по сумме двух матчей прошел "Баварию" в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Горожане" разгромили соперника дома со счетом 3:0, а затем сыграли вничью на выезде 1:1. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола руководит игрой "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/Heiko Becker

"Не думаю, что это наш лучший матч за последние годы в Лиге чемпионов. В таких случаях многое решает удача. Все может измениться из-за пенальти. После 15 лет в Лиге чемпионов я прекрасно это понимаю перспективу этого. В Мюнхене везение было на нашей стороне. 

Теперь будем готовиться к противостоянию с "Реалом". Это очень опасный соперник, которому уже удавалось нас обыгрывать. Необходимо сыграть два безупречных поединка, иначе мадридцы найдут наши недостатки и смогут ими воспользоваться", — рассказал тренер "Манчестер Сити". 

Рекорд Гвардиолы 

Каталонский специалист установил уникальное достижение. Он стал первым тренером, который вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов в десятый раз в истории. Хосепу Гвардиоле удавалось это сделать во главе "Барселоны", "Баварии" и "Манчестер Сити".

На втором месте в этом рейтинге расположился наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Итальянский тренер выводил команды в полуфинал турнира девять раз в своей карьере. 

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У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригес. Лидер "Аль-Насра" снова оказался в центре скандала. Во время матча против "Аль-Хиляля" Роналду применил удушающий прием по отношению к сопернику. 

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