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Індзагі розповів, як "Інтер" зможе обіграти "Мілан" у півфіналі ЛЧ

20 квітня 2023 10:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Індзагі розповів, як Інтер зможе обіграти Мілан у півфіналі ЛЧ
Сімоне Індзагі керує грою "Інтера". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер італійського "Інтера" Сімоне Індзагі не приховував радісних емоцій після другого матчу з "Бенфікою" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Команди подарували шоу вболівальникам та зіграли на "Джузеппе Меацца" з рахунком 3:3, нагадує La Gazzetta dello Sport.

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Міланський "Інтер" вийшов у півфінал Ліги чемпіонів завдяки виїзній перемозі над "Бенфікою" у Лісабоні з рахунком 2:0. Португальці намагалися виправити ситуацію, але змогли зіграти лише внічию на полі "Інтера".

Інтер - Бенфіка
Індзагі дає вказівки Думфрісу. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Одразу два міланські клуби пробилися до півфіналу єврокубкового турніру. Ще тиждень тому команди з Італії побили рекорд за набраними для таблиці коефіцієнтами очками за сезон.

"Інтер" переживає момент щирого щастя. Ми провели два відмінні матчі з сильним суперником. "Бенфіка" програла лише двічі за вісім місяців до зустрічі з нами. У поєдинку у відповідь події могли вийти з-під контролю, але ми продемонстрували характер і пройшли в наступну стадію турніру", — розповів Сімоне Індзагі.

Нова зустріч із "Міланом".

У півфіналі Ліги чемпіонів на вболівальників чекає "Дербі делла Мадонніна". "Інтер" зіграє з "Міланом". У сезоні 2022/2023 команди обмінялися домашніми перемогами в Серії А. Крім того, "нерадзуррі" розгромили "росонері" в Суперкубку Італії з рахунком 3:0.

"Це буде два особливі вечори для італійського футболу. "Інтер" та "Мілан" вже зустрічалися один з одним у півфіналі Ліги чемпіонів двадцять років тому. Ці матчі відрізнятимуться від поєдинків, які ми вже зіграли цього сезону. Але "Інтер" вміє перемагати "Мілан". У нас є свої переваги над суперником", — запевнив Сімоне Індзагі.

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