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"Бенфика" спасла игру в Милане, но в полуфинал Лиги чемпионов идет "Интер"

20 апреля 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Бенфика спасла игру в Милане, но в полуфинал Лиги чемпионов идет Интер
"Интер" отмечает выход в следующую стадию. Фото: Inter.it
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Даже не смотря на преимущество в два мяча, в игре ответа четвертьфинала Лиги чемпионов "Интер" вел в счете и обеспечил себе выход дальше заранее. Но "Бенфика" не покинула игру и спасла хотя бы ничью.

Подробности матча в материале Новини.LIVE

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Ход матча

"Интер" — " Бенфика" — 3:3 (1:1)

Голы : Барелла, 14, Лаутаро, 65, Корреа, 78 - Аурснес, 38, Антонио Силва, 86, Муса, 90+5

"Интер" : Онана — Дармиан, Ачерби, Бастони (Д'Амброзио, 80) — Думфрис, Барелла (Чалханоглу, 76), Брозович, Мхитарян, Димарко (Госенс, 80) — Лаутаро (Корреа, 76), Джеко (Лука) 76).

"Бенфика" : Влаходимос — Жилберто (Нерес, 46), Силва, Отаменди, Гримальдо — Флорентину, Чикиньо (Нерес, 80) — Мариу (Шельдеруп, 89), Рафа (Муса, 80), Аурснес — Рамуш (Гедеш, 7) .

Предупреждение : Рафа Силва, Муса.

Открыл счет во встрече "Интера". Николо Барелла оказался свободным в штрафной благодаря передачи, которую отдал Лаутаро Мартинес, и безошибочно отправил мяч в левую девятку.

На 31-й минуте взятие португальских ворот было отменено. Лаутаро Мартинес забил, но Карлос Дель Серро зафиксировал нарушение правил.

И под занавес тайма лиссабонцы сравняли. Фредрик Аурснес смело выпрыгнул навстречу прострелу, который выполнил Рафа Силва. Андре Онана не имел шансов спасти команду после акцентированного удара головой с близкого расстояния, направленного под перекладину.

Во втором тайме итальянцы еще увеличили преимущество. Федерико Димарко исполнил отличный пас, адресатом которого в штрафной стал Лаутаро Мартинес. Он воспользовался случаем и пробил под перекладину.

А на 78-й минуте подопечные Индзаги забили последний гвоздь надежды "орлов" пойти дальше. Федерико Димарко отпасовал в штрафную. Хоакин Корреа удачно сыграл на приеме и мощным ударом послал мяч в правый угол ворот рикошетом от штанги.

Следует отдать должное гостям. На 87-й "Бенфика" успела еще один мяч отыграть. Антонио Силва отличился председателем после подачи штрафного. А на 90+5 Муса сравнял счет – 3:3.

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