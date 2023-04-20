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"Бенфіка" врятувала гру в Мілані, але в півфінал Ліги чемпіонів йде "Інтер"

20 квітня 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Бенфіка врятувала гру в Мілані, але в півфінал Ліги чемпіонів йде Інтер
"Інтер" святкує вихід в наступну стадію. Фото: Inter.it
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Навіть не дивлячись на перевагу у два м‘ячі, у грі відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Інтер" вів у рахунку та забезпечив собі вихід далі заздалегідь. Але "Бенфіка" не покинула гру та врятувала хоча б нічию.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE

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Хід матчу

"Інтер" — "Бенфіка" — 3:3 (1:1)

Голи: Барелла, 14, Лаутаро, 65, Корреа, 78 — Аурснес, 38, Антоніо Сілва, 86, Муса, 90+5

"Інтер": Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні (Д'Амброзіо, 80) — Думфріс, Барелла (Чалханоглу, 76), Брозовіч, Мхітарян, ДІмарко (Госенс, 80) — Лаутаро (Корреа, 76), Джеко (Лукаку, 76).

"Бенфіка": Влаходімос — Жілберто (Нерес, 46), Сілва, Отаменді, Грімальдо — Флорентіну, Чікіньо (Нерес, 80) — Маріу (Шельдеруп, 89), Рафа (Муса, 80), Аурснес — Рамуш (Гедеш, 74).

Попередження: Рафа Сілва, Муса.

Відкрив рахунок у зустрічі "Інтер". Ніколо Барелла опинився вільним у штрафному майданчику завдяки передачі, яку віддав Лаутаро Мартінес, і безпомилково відправив мʼяч у ліву девʼятку. 

На 31-й хвилині взяття португальских воріт було скасовано. Лаутаро Мартінес забив, але Карлос Дель Серро зафіксував порушення правил.

І під завісу тайму лісабонці зрівняли. Фредрік Аурснес сміливо вистрибнув назустріч прострілу, який виконав Рафа Сілва. Андре Онана не мав шансів врятувати команду після акцентованого удару головою з близької відстані, спрямованого під поперечину. 

У другому таймі італійці ще збільшили перевагу. Федеріко Дімарко виконав чудовий пас, адресатом якого в штрафному майданчику став Лаутаро Мартінес. Він скористався нагодою та пробив під поперечину. 

А на 78-й хвилині підопічні Індзагі забили останній цвях надії "орлів" піти далі. Федеріко Дімарко відпасував у штрафний майданчик. Хоакін Корреа вдало зіграв на прийомі та потужним ударом надіслав мʼяч у правий кут воріт рикошетом від штанги.

Варто віддати належне гостям. На 87-й "Бенфіка" встигла ще один м‘яч відіграти. Антоніо Сілва відзначився головою після подачі штрафного. А на 90+5 Муса зрівняв рахунок - 3:3.

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