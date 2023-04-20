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Индзаги рассказал, как "Интер" сможет обыграть "Милан" в полуфинале ЛЧ

20 апреля 2023 10:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Индзаги рассказал, как Интер сможет обыграть Милан в полуфинале ЛЧ
Симоне Индзаги руководит игрой "Интера". Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер итальянского "Интера" Симоне Индзаги не скрывал радостных эмоций после ничьей с "Бенфикой" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. 

Команды подарили шоу болельщикам и сыграли на "Джузеппе Меацца" со счетом 3:3, напоминает La Gazzetta dello Sport

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Миланский "Интер" вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря выездной победе над "Бенфикой" в Лиссабоне со счетом 2:0. Португальцы пытались исправить ситуацию, но смогли сыграть только вничью на поле "Интера". 

Интер — Бенфика
Индзаги дает указания Думфрису. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Сразу два миланских клуба пробились в полуфинал еврокубкового турнира. Еще неделю назад команды из Италии побили рекорд по набранных для таблицы коэффициентов очкам за сезон. 

"Интер" переживает момент искреннего счастья. Мы провели два отличных матча с сильным соперником. "Бенфика" проиграла лишь дважды за восемь месяцев до встречи с нами. В ответном поединке события могли выйти из-под контроля, но мы продемонстрировали характер и прошли в следующую стадию турнира", — рассказал Симоне Индзаги. 

Новая встреча с "Миланом". 

В полуфинале Лиги чемпионов болельщиков ждет "Дерби делла Мадоннина". "Интер" сразится с "Миланом". В сезоне 2022/2023 команды обменялись домашними победами в Серии А. Кроме того "нерадзурри" разгромили "россонери" в Суперкубке Италии со счетом 3:0. 

"Это будет два особенных вечера для итальянского футбола. "Интер" и "Милан" уже встречались друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов двадцать лет назад. Эти матчи будут отличаться от поединков, которые мы уже сыграли в этом сезоне. Но "Интер" умеет побеждать "Милан". У нас есть свои преимущества над соперником", — заверил Симоне Индзаги. 

Напомним, самая популярная украинская волейболистка Юлия Герасимова продолжает карьеру в одной из лучших команд Румынии. 

У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригес. Лидер "Аль-Насра" снова оказался в центре скандала. Во время матча против "Аль-Хиляля" Роналду применил удушающий прием по отношению к сопернику. 

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к мировому сообществу с эмоциональным заявлением. 

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