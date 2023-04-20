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Зинченко не сыграет против "Саутгемптона": Артета назвал причину

20 апреля 2023 18:05
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Зинченко не сыграет против Саутгемптона — Артета назвал причину
Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Фото: Reuters/PETER CZIBORRA
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Уже завтра, 21 апреля, лондонский "Арсенал" сыграет с "Саутгемптоном" в рамках АПЛ. Александр Зинченко не успел полностью восстановиться от повреждения, поэтому его участие в поединке против "святых" маловероятно.

Об этом сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета, передает Sky Sports.

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Мышечная травма украинца

На предматчевой пресс-конференции наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды. Речь шла, в частности, и об украинце Александре Зинченко.

"Ситуация с Зинченко такая же неопределенная, как с Салиба. Мы будем наблюдать за Александром. Ему нужно время, чтобы восстановиться. У него достаточно неприятная мышечная травма. Пока рано говорить о его возвращении", — сказал коуч.

Зинченко
Александр Зинченко в матче против "Ливерпуля". Фото: Reuters/PHIL NOBLE

По информации журналистов, Зинченко пропустил прошлый матч "Арсенала" из-за проблем с пахом. Впоследствии появилось сообщение, что он вернулся к тренировкам.

Завтра, 21 апреля, "Арсенал" будет принимать "Саутгемптон" в 32 туре АПЛ. Пока "канониры" идут на первом месте в турнирной таблице и опережают ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на четыре очка. Впрочем, у "горожан" есть поединок в запасе.

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