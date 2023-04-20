Надаль виступив з важливою заявою щодо своєї кар'єри — деталі

Іспанський тенісист Рафаель Надаль. Фото: Reuters/ENRIQUE CALVO

Зірковий тенісист Рафаель Надаль не зіграє на грунтовому Мастерсі в Мадриді. Іспанець досі не відновився від травми стегна, яку він отримав ще під час Australian Open 2023.

Про це спортсмен повідомив у спеціальному відеозверненні на своїй сторінці в Instagram, передає Sport.ua.

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Лікування йде не за планом

Легендарний іспанський тенісист змушений буде пропустити турнір в Мадриді через пошкодження, яке не вдалося вчасно залікувати. "Король грунту" у своєму відеозверненні зазначив, що відновлення, на жаль, затягнулося.

"Як ви знаєте, я отримав травму в Австралії. Спочатку період відновлення мав бути 6-8 тижнів. Реальність така, що ситуація не та, на що ми сподівалися. Всі медичні напрямки виконані, але чомусь відновлення не відбувається так, як нам казали спочатку, і ми опинилися у складній ситуації. Проходять тижні і я мав ілюзію, що зможу грати в найважливіших у моїй кар'єрі турнірах, таких як Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Рома, Ролан Гаррос. Я сумував за Монте-Карло та Барселоною. На жаль, у Мадриді теж не вийде зіграти", — заявив Надаль.

Рафаель Надаль на Australian Open 2023. Фото: Reuters/HANNAH MCKAY

Оскільки лікування пішло не за планом, тенісист не може сказати, коли повернеться на корт. Він сподівається зробити це якнайшвидше, але не хоче форсувати події.

"Травма ще незалікована, і я не можу грати. Я тренувався, але кілька днів тому ми вирішили трохи змінити курс, зробити інше лікування і подивитися, чи покращиться справи, щоб спробувати і прийти до того, що буде. Я не можу давати дедлайни, тому що якби я знав, я сказав би вам усім, але я не знаю. Ось така ситуація.

Також хочу передати окреме привітання всім уболівальникам Мадрида та Іспанії, тому що я сумуватиму за двома турнірами, які тут проходять, у мене вдома.

Все, що мені залишається, це намагатися зберігати правильне ставлення весь цей час, спробувати дати собі шанс брати участь у деяких турнірах, що залишилися в грунтовому сезоні, і я не маю іншого вибору, окрім як працювати і бути з правильним мисленням.

Усіх дуже міцно обіймаю і щойно будуть новини – повідомлю. Дякую!", — додав Рафаель.

Надаль вже пропустив цього року два престижних турніра: Мастерс у Монте-Карло та АТР 500 у Барселоні.

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