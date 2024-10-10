Рафаэль Надаль завершил теннисную карьеру: конец эпохи легенды

Рафаэль Надаль. Фото: instagram.com/rafaelnadal/

Мир тенниса 10 октября потерял как игрока легендарного испанца Рафаэля Надаля. 38-летняя икона тенниса объявил о завершении карьеры.

О решении, которое напрашивалось в течение всего 2024 года, Надаль сообщил в соцсетях после финальной части Кубка Дэвиса.

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Испанец, который стал королем грунтовых кортов, и был тем, кто сначала навязал конкуренцию Роджеру Федереру, а позже и Новаку Джоковичу, завершил карьеру, будучи 22-кратным победителем турниров "Большого шлема".

"Я здесь, чтобы объявить о завершении карьеры в профессиональном теннисе. Последние несколько лет были непростыми, особенно последние два. Я чувствовал, что не могу играть на полную силу. Это решение далось мне нелегко и потребовало времени.

Но у всего есть начало и конец, и я считаю, что сейчас подходящий момент завершить карьеру, которая оказалась дольше и успешнее, чем я мог мечтать.

Я рад, что мой последний турнир — это финал Кубка Дэвиса, где я представляю свою страну. Это словно замыкает круг, ведь одним из первых ярких моментов для меня был финал в Севилье в 2004 году", — сказал Надаль.

Отметим, что за свою карьеру Надаль 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции — в 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, и 2022 годах.

Легендарный травяной "Уимблдон" теннисист выигрывал в 2008-м и 2010-м годах, а Открытый чемпионат Австралии в 2009-м и 2022-м.

Также Надаль побеждал на US Open в 2010, 2014, 2017 и 2019-м годах.

На счету легенды две олимпийские золотые медали в Пекине в одиночном разряде и в Рио-Де-Жанейро в парном, и 36 выигранных турниров серии "Мастерс".

В 2023-м и 2024-м годах Надаль страдал от травм и почти не играл. Когда же он выходил на корт, то в основном проигрывал молодым талантливым оппонентам.

Напомним, Надаль еще в мае объявил, что 2024-й станет его последним годов в теннисе.

Ранее лучший теннисист в мире вскоре женится на российской теннисистке.