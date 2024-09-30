Самуеля Ето'О жорстко покарало ФІФА за тиск на арбітрів під час матчу

Самуель Ето’О та глава ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: instagram.com/samueletoo/

ФІФА прийняла рішення щодо легендарного футболіста Самуеля Ето’О. Проти колишнього гравця і нинішнього президента Федерації футболу Камеруну ввели санкції.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

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За що покарали Ето’О

За інформацією ФІФА, 43-річний функціонер був покараний після того, як вчиняв тиск на арбітрів під час матчу жіночого чемпіонату світу U-20 між командами Камеруну та Бразилії.

Поведінку Ето’О в ФІФА назвали неприпустимою та тією, яка порушує статтю 13 (образлива поведінка та порушення принципів чесної гри) та статтю 14 (неправомірна поведінка гравців та офіційних осіб) Дисциплінарного кодексу організації.

Ето’О через неприпустиму поведінку заборонили відвідувати матчі збірних Камеруну усіх вікових груп.

Санкції проти Ето’О почали діяти з моменту публікації. Тому президент федерації не зможе бути присутнім на наступному матчі Камеруну проти Кенії.

За свою клубну кар’єру Ето’О тричі вигравав Лігу чемпіонів, тричі був чемпіоном Іспанії, одного разу ставав чемпіоном Італії.

Нагадаємо, раніше свій день народження відсвяткував президент Української асоціації футболу та конкурент Ето'О в Лізі чемпіонів Андрій Шевченко.

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