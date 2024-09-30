Самуэля Это'О жестоко наказало ФИФА за давление на арбитров во время матча

Самуэль Это'О и глава ФИФА Джанни Инфантино. Фото: instagram.com/samueletoo/

ФИФА приняла решение по легендарному футболисту Самуэлю Это'О. Против бывшего игрока и нынешнего президента Федерации футбола Камеруна ввели санкции.

Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

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За что наказали Это'О

По информации ФИФА, 43-летний функционер был наказан после того, как оказывал давление на арбитров во время матча женского чемпионата мира U-20 между командами Камеруна и Бразилии.

Поведение Это'О в ФИФА назвали недопустимым и нарушающими статью 13 (оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры) и статью 14 (неправомерное поведение игроков и официальных лиц) Дисциплинарного кодекса организации.

Это'О из-за недопустимого поведения запретили посещать матчи сборных Камеруна всех возрастов.

Санкции против Это'О начали действовать с момента публикации. Потому президент федерации не сможет присутствовать на следующем матче Камеруна против Кении.

За свою клубную карьеру Это'О трижды выигрывал Лигу чемпионов, трижды был чемпионом Испании, один раз становился чемпионом Италии.

Напомним, ранее свой день рождения отпраздновал президент Украинской ассоциации футбола и конкурент Это'О в Лиге чемпионов Андрей Шевченко.

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