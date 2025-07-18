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Головна Спорт Легенди українського спорту бажають успіху Усику на арені з Дюбуа

Легенди українського спорту бажають успіху Усику на арені з Дюбуа

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 15:01
Гутцайт і Романчук пожали Усику перемоги у реванші з Дюбуа — відео
Боксери Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Фото: Reuters

Відомі українські спортсмени побажали привезти додому перемогу боксеру Олександру Усику. Він 19 липня боксуватиме з Даніелем Дюбуа і має всі шанси стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Спортсмени поділились побажаннями з журналістами Новини.LIVE.

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Гутцайт і Романчук вірять у перемогу Усика

Президент Національного олімпійського комітету України та олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт переконаний, що Олександр Усик повністю готовий до поєдинку.

"По-перше, він все знає! Тому що я знаю Сашка вже багато років, коли він ще тільки потрапив в олімпійську збірну. Я хочу побажати йому успіху! Я хочу побажати йому перемоги, щоб ще раз він нагадав всьому світу,  що ми нація переможців, що він підняв прапор перемоги, і ми всі аплодували і раділи за його перемогу!" — побажав президент НОК України і олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт.

У перемогу Усика також вірить і дворазовий призер Олімпійських ігор з плавання Михайло Романчук. Він вважає, що зірковий боксер достатньо підготувався, що повалити супротивника у нокаут.

"Я думаю, що він сам прекрасно розуміє, все і всю відповідальність, яка на ньому є. Тому мотивації побажати не можу, тому що він досить мотивований спортсмен. Сили... я впевнений, що він дуже багато тренувався, особливо для цієї перемоги, майбутньої перемоги. Просто хочу сказати, що ми віримо в нього всією Україною", — сказав дворазовий призер Олімпійських ігор з плавання Михайло Романчук.

Нагадаємо, Олександр Усик випустив спільний трек з Артемом Пивоваровим напередодні реваншу з Даніелем Дюбуа.

Другий бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа можна буде переглянути в Україні — відома вартість реваншу.

Вадим Гутцайт Олександр Усик Олімпійські ігри спортсмен Бій Усик — Дюбуа
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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