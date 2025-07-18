Гутцайт и Романчук пожелали Усику победы в реванше с Дюбуа — видео

Боксеры Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters

Известные украинские спортсмены пожелали привезти домой победу боксеру Александру Усику. Он 19 июля будет боксировать с Даниэлем Дюбуа и имеет все шансы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Спортсмены поделились пожеланиями с журналистами Новини.LIVE.

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Гутцайт и Романчук верят в победу Усика

Президент Национального олимпийского комитета Украины и олимпийский чемпион Вадим Гутцайт убежден, что Александр Усик полностью готов к поединку.

"Во-первых, он все знает. Потому что я знаю Сашу уже много лет, когда он еще только попал в олимпийскую сборную. Я хочу пожелать ему успеха! Я хочу пожелать ему победы, чтобы он еще раз напомнил всему миру, что мы нация победителей. Чтоб он поднял знамя победы, и мы все аплодировали и радовались за его победу!" — пожелал президент НОК Украины и олимпийский чемпион Вадим Гутцайт.

В победу Усика также верит и двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Михаил Романчук. Он считает, что звездный боксер достаточно подготовился, что повалить противника в нокаут.

"Я думаю, что он сам прекрасно понимает, все и всю ответственность, которая на нем есть. Поэтому мотивации пожелать не могу, потому что он достаточно мотивированный спортсмен. Силы... я уверен, что он очень много тренировался, особенно для этой победы, будущей победы. Просто хочу сказать, что мы верим в него всей Украиной", — сказал двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Михаил Романчук.

Напомним, Александр Усик выпустил совместный трек с Артемом Пивоваровым накануне реванша с Даниэлем Дюбуа.

Второй бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа можно будет посмотреть в Украине — известна стоимость реванша.