Відомого українського футболіста обікрали на клубній базі

Журналіст Михайло Співаковський. Фото: скриншот YouTube

В одному із клубів української Прем'єр-ліги стався серйозний скандал. Футболіста команди із закордонним паспортом пограбували прямо на базі.

Легіонер українського клубу втратив велику грошову суму, повідомляє "ТаТоТаке".

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Журналіст Михайло Співаковський в авторському подкасті повідомив ексклюзивну інформацію про злочин, скоєний в одному з українських клубів. Експерт не став називати назву команди, але розповів про деталі інциденту.

Михайло Співаковський (праворуч) та Михайло Смоловий. Фото: скриншот YouTube

Викрадення великої грошової суми

Легіонер клубу з УПЛ залишив суму з грошима в клубі та вирушив з іншими гравцями на командну фотосесію. Після повернення він виявив, що сума безвісти зникла. Перегляд відео з камер спостереження не дав результату.

"Це не перший випадок у цьому клубі, коли хтось у когось краде гроші. Навіть на виїзді було в одного досить відомого гравця. Гроші, мабуть, не знайдуть", — розповів Співаковський.

Журналіст додав, що у гравця вкрали суму, еквівалентну 1,5 його зарплатні. Якщо гроші не знайдуть, решта футболістів скинеться, щоб компенсувати вкрадене.

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