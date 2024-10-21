Известного украинского футболиста обокрали на клубной базе

Журналист Михаил Спиваковский. Фото: скриншот YouTube

В одном из клубов украинской Премьер-лиги произошел серьезный скандал. Футболиста команды с зарубежным паспортом ограбили прямо на базе.

Легионер украинского клуба лишился большой денежной суммы, сообщает "ТаТоТаке".

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Михаил Спиваковский (справа) и Михаил Смоловой. Фото: скриншот YouTube

Похищение крупной денежной суммы

Легионер клуба из УПЛ оставил сумму с деньгами в клубе и отправился с другими игроками на командную фотосессию. После возвращения он обнаружил, что сумма бесследно исчезла. Просмотр видео с камер наблюдения не принес результата.

"Это не первый случай в этом клубе, когда кто-то у кого-то ворует деньги. Даже на выезде было у одного достаточно известного игрока. Деньги, вероятно, не найдут", — рассказал Спиваковский.

Журналист добавил, что у игрока украли сумму, эквивалентную полутора зарплатам. Если деньги не найдут, остальные футболисты скинутся, чтобы компенсировать украденное.

Напомним, главный тренер "Шахтера" Марино Пушич может отправиться в отставку в конце текущего года.

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