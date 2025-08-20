Українську бігунку Ярошину можуть дискваліфікувати на 4 роки

Легкоатлетку Ярошину можуть дискваліфікувати за допінг — деталі
Українську бігунку Аліну Ярошину тимчасово відсторонено від змагань після позитивного допінг-тесту. Це ще один скандальний випадок у легкій атлетиці України слідом за дискваліфікацією Марини Бех-Романчук.
Деталі інциденту повідомляються на офіційному сайті Національного антидопінгового центру України.
Аліна Ярошина — 28-річна спортсменка, що спеціалізується на дистанції 400 метрів, офіційно відсторонена з 14 липня 2025 року. Термін покарання поки що не визначено, але вже відомо, що йдеться про серйозне порушення антидопінгових правил.
В її організмі виявили заборонені речовини остарин, його метаболіт одефенілостарин, а також RAD140. Ці знахідки означають порушення статей 2.1 і 2.2 антидопінгового кодексу й автоматично загрожують спортсменці тривалою дискваліфікацією.
Що буде з Ярошиною
Згідно з правилами, легкоатлетці може загрожувати до чотирьох років відсторонення. Однак покарання можуть скоротити вдвічі, якщо буде доведено, що поява препаратів в організмі сталася без умислу.
Останнім стартом Ярошиної стала гонка в Дубліні 11 липня, де вона посіла сьоме місце. Раніше вона дебютувала на командному чемпіонаті Європи після перемоги на національній першості, встановивши особистий рекорд - 53,25 секунди.
