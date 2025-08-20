Відео
Легкоатлетку Ярошину можуть дискваліфікувати за допінг — деталі

Легкоатлетку Ярошину можуть дискваліфікувати за допінг — деталі

Дата публікації: 20 серпня 2025 10:08
Українську бігунку Ярошину можуть дискваліфікувати на 4 роки
Вадим Гутцайт виступає на річниці створення Національного антидопінгового центру. Фото: НОК України

Українську бігунку Аліну Ярошину тимчасово відсторонено від змагань після позитивного допінг-тесту. Це ще один скандальний випадок у легкій атлетиці України слідом за дискваліфікацією Марини Бех-Романчук.

Деталі інциденту повідомляються на офіційному сайті Національного антидопінгового центру України.

Читайте також:

Аліна Ярошина — 28-річна спортсменка, що спеціалізується на дистанції 400 метрів, офіційно відсторонена з 14 липня 2025 року. Термін покарання поки що не визначено, але вже відомо, що йдеться про серйозне порушення антидопінгових правил.

В її організмі виявили заборонені речовини остарин, його метаболіт одефенілостарин, а також RAD140. Ці знахідки означають порушення статей 2.1 і 2.2 антидопінгового кодексу й автоматично загрожують спортсменці тривалою дискваліфікацією.

Що буде з Ярошиною

Згідно з правилами, легкоатлетці може загрожувати до чотирьох років відсторонення. Однак покарання можуть скоротити вдвічі, якщо буде доведено, що поява препаратів в організмі сталася без умислу.

Останнім стартом Ярошиної стала гонка в Дубліні 11 липня, де вона посіла сьоме місце. Раніше вона дебютувала на командному чемпіонаті Європи після перемоги на національній першості, встановивши особистий рекорд - 53,25 секунди.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук відмовилася від розкриття повторної проби на наявність заборонених речовин.

Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступлять на етапі Діамантової ліги в Лозанні, який визначить фіналісток турніру.

Дар'я Русаненко стала рекордсменкою з пауерліфтингу та зіркою Всесвітніх ігор у Китаї.

спорт Легка атлетика допінг Дискваліфікація біг
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
