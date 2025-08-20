Видео
Легкоатлетку Ярошину могут дисквалифицировать за допинг — детали

Легкоатлетку Ярошину могут дисквалифицировать за допинг — детали

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 10:08
Украинскую бегунью Ярошину могут дисквалифицировать на 4 года
Вадим Гутцайт выступает на годовщине создания Национального антидопингового центра. Фото: НОК Украины

Украинская бегунья Алина Ярошина временно отстранена от соревнований после положительного допинг-теста. Это еще один скандальный случай в легкой атлетике Украины вслед за дисквалификацией Марины Бех-Романчук. 

Детали инцидента сообщаются на официальном сайте Национального антидопингового центра Украины.

Читайте также:

Алина Ярошина — 28-летняя спортсменка, специализирующаяся на дистанции 400 метров, официально отстранена с 14 июля 2025 года. Срок наказания пока не определен, но уже известно, что речь идет о серьезном нарушении антидопинговых правил.

В ее организме обнаружили запрещенные вещества остарин, его метаболит одефенилостарин, а также RAD140. Эти находки означают нарушение статей 2.1 и 2.2 антидопингового кодекса и автоматически грозят спортсменке длительной дисквалификацией.

Что будет с Ярошиной

Согласно правилам, легкоатлетке может грозить до четырех лет отстранения. Однако наказание могут сократить вдвое, если будет доказано, что появление препаратов в организме произошло без умысла.

Последним стартом Ярошиной стала гонка в Дублине 11 июля, где она заняла седьмое место. Ранее она дебютировала на командном чемпионате Европы после победы на национальном первенстве, установив личный рекорд — 53,25 секунды.

Напомним, Марина Бех-Романчук отказалась от вскрытия повторной пробы на наличие запрещенных веществ. 

Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, который определит финалисток турнира. 

Дарья Русаненко стала рекордсменкой по пауэрлифтингу и звездой Всемирных игр в Китае. 

