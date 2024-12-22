Бій Усик Фьюрі 2 — Леннокс Льюїс пояснив, чому переміг українець

Леннокс Льюїс назвав якість, яка допомогла Усику перемогти
Колишній чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс був почесним гостем на "Вечорі боксу" у Саудівській Аравії. Головною подією цього турніру став реванш Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.
Льюїс вважає, що Ф'юрі провів другий бій з Усиком набагато впевненіше, ніж травневий поєдинок, повідомляє TNT Sports Boxing.
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі знову зустрілися на рингу в бою за чотири чемпіонські пояси за версіями WBC, WBO, WBA та IBO. Цього разу переможець бою залишився без титулу IBF, яким володіє Даніель Дюбуа.
Що Леннокс Льюїс сказав про бій
Знаменитий британський боксер дивився за протистоянням Усика та Ф'юрі з перших рядів арени в Ер-Ріяді. Колишньому чемпіону світу сподобався поєдинок, хоча він сподівався, що його співвітчизник проведе активніший бій.
Льюїс зазначив, що Усик міг не форсувати події у поєдинку, оскільки став переможцем першої зустрічі з Ф'юрі. Це змусило британця діяти агресивніше. Тайсон справді підвищив рівень протистояння з українцем, але цього виявилося замало для перемоги.
Льюїс вважає, що робота Усика в останніх раундах вплинула на рішення суддів. Олександр декілька разів потрапив по корпусу Ф'юрі, і арбітри зарахували ці очки. Можливо, Тайсон не згоден з таким рішенням, але йому не вистачило завзяття у цьому бою.
Нагадаємо, стало доступне відео з найкращими моментами реваншу Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.
Докладніша хронологія подій доступна в онлайн-трансляції, яку провів портал Новини.LIVE.
Суддя бою Усик-Ф'юрі 2 вже опублікували записки, які були зроблені під час поєдинку.
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