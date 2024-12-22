Бій Усик Фьюрі 2 — Леннокс Льюїс пояснив, чому переміг українець

Леннокс Льюїс відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Колишній чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс був почесним гостем на "Вечорі боксу" у Саудівській Аравії. Головною подією цього турніру став реванш Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.

Льюїс вважає, що Ф'юрі провів другий бій з Усиком набагато впевненіше, ніж травневий поєдинок, повідомляє TNT Sports Boxing.

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Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі знову зустрілися на рингу в бою за чотири чемпіонські пояси за версіями WBC, WBO, WBA та IBO. Цього разу переможець бою залишився без титулу IBF, яким володіє Даніель Дюбуа.

Леннокс Льюїс та Володимир Кличко. Фото: скриншот Megogo

Що Леннокс Льюїс сказав про бій

Знаменитий британський боксер дивився за протистоянням Усика та Ф'юрі з перших рядів арени в Ер-Ріяді. Колишньому чемпіону світу сподобався поєдинок, хоча він сподівався, що його співвітчизник проведе активніший бій.

Олександр Усик після перемоги. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Льюїс зазначив, що Усик міг не форсувати події у поєдинку, оскільки став переможцем першої зустрічі з Ф'юрі. Це змусило британця діяти агресивніше. Тайсон справді підвищив рівень протистояння з українцем, але цього виявилося замало для перемоги.

Льюїс вважає, що робота Усика в останніх раундах вплинула на рішення суддів. Олександр декілька разів потрапив по корпусу Ф'юрі, і арбітри зарахували ці очки. Можливо, Тайсон не згоден з таким рішенням, але йому не вистачило завзяття у цьому бою.

Нагадаємо, стало доступне відео з найкращими моментами реваншу Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.

Докладніша хронологія подій доступна в онлайн-трансляції, яку провів портал Новини.LIVE.

Суддя бою Усик-Ф'юрі 2 вже опублікували записки, які були зроблені під час поєдинку.