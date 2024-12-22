Бой Усик Фьюри 2 — Леннокс Льюис объяснил, почему победил украинец

Леннокс Льюис отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис был почетным гостем на "Вечере бокса" в Саудовской Аравии. Главным событием этого турнира стал реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Льюис считает, что Фьюри провел второй бой с Усиком гораздо более уверенно, чем майский поединок, сообщает TNT Sports Boxing.

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Александр Усик и Тайсон Фьюри снова встретились на ринге в бою за четыре чемпионских пояса по версиям WBC, WBO, WBA и IBO. На этот раз победитель боя остался без титула IBF, которым владеет Даниэль Дюбуа.

Леннокс Льюис и Владимир Кличко. Фото: скриншот Megogo

Что Леннокс Льюис сказал о бое

Знаменитый британский боксер смотрел за противостоянием Усика и Фьюри из первых рядов арены в Эр-Рияде. Бывшему чемпиону мира понравился поединок, хотя он надеялся на то, что его соотечественник проведет более активный бой.

Александр Усик после победы. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Льюис отметил, что Усик мог не форсировать события в поединке, поскольку стал победителем первой встречи с Фьюри. Это вынудило британца действовать более агрессивно. Тайсон действительно повысил уровень противостояния с украинцем, но этого оказалось недостаточно для победы.

Льюис считает, что работа Усика в последних раундах повлияла на решение судей. Александр несколько раз попал по корпусу Фьюри, и арбитры засчитали эти очки. Возможно, Тайсон не согласен с таким решением, но ему не хватило упорства в этом бою.

Напомним, стало доступно видео с лучшими моментами реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Более подробная хронология событий доступна в онлайн-трансляции, которую провел портал Новини.LIVE.

Судья боя Усик-Фьюри 2 уже опубликовали записки, которые были сделаны во время поединка.