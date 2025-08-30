Леоненко назвав найгірших гравців Динамо та розкритикував команду

Олександр Караваєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Український експерт та колишній нападник "Динамо" Віктор Леоненко поділився думкою про виступи "біло-блакитних" у єврокубках. Він зазначив, що перемога киян над "Маккабі" не змінила загальної картини, адже команда вилетіла з Ліги Європи.

На думку Леоненка, другий тайм зустрічі з ізраїльтянами вийшов бездарним, а швидкий гол не змінив упевненості суперника в проході далі, повідомляє Blik.

Віктор Леоненко підкреслив, що "Динамо", як і раніше, стикається з проблемами в реалізації моментів та в організації гри. Експерт також звернув увагу на рівень окремих гравців. За його словами, Владислав Ванат та Микола Шапаренко так і не проявили себе як лідери, тоді як форвард Герреро виділявся лише користуючись з активності. Окремо дісталося і захисникам: помилки в обороні він назвав системними.

Капітан "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: пресслужба клубу

Що Леоненку не сподобалося у грі "Динамо"

Колишній футболіст вважає гру київської команди абсолютно безрадісною. Він шкодує, що молоді футболісти команди на чолі з Володимиром Бражком так і не виправдали аванси.

"Вони самі себе зірками призначили, а виявляється, що "Динамо" і без них може грати. Самопризначенці, як я їх називаю. Для мене Шапаренко та Бражко ніколи не були лідерами. У "Динамо" зараз взагалі немає лідера, тому команда не грає, а мучиться. Нам нічого робити в єврокубках, навіть у Лізі конференцій", — заявив Леоненко.

