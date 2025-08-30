Леоненко назвал худших игроков Динамо и раскритиковал команду

Александр Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Украинский эксперт и бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко поделился мнением о выступлениях "бело-голубых" в еврокубках. Он отметил, что победа киевлян над "Маккаби" не изменила общей картины, ведь команда вылетела из Лиги Европы.

По мнению Леоненко, второй тайм встречи с израильтянами получился бездарным, а быстрый гол не изменил уверенности соперника в проходе дальше, сообщает Blik.

Виктор Леоненко подчеркнул, что "Динамо" по-прежнему сталкивается с проблемами в реализации моментов и в организации игры. Эксперт также обратил внимание на уровень отдельных игроков. По его словам, Владислав Ванат и Николай Шапаренко так и не проявили себя как лидеры, тогда как форвард Герреро выделялся лишь за счет активности. Отдельно досталось и защитникам: ошибки в обороне он назвал системными.

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба клуба

Что Леоненко не понравилось в игре "Динамо"

Бывший футболист считает игру киевской команды совершенно безрадостной. Он сожалеет, что молодые футболисты команды во главе с Владимиром Бражко так и не оправдали авансы.

"Они сами себя звездами назначили, а оказывается, что "Динамо" и без них может играть. Самоназначенцы, как я их называю. Для меня Шапаренко и Бражко никогда не были лидерами. У "Динамо" сейчас вообще нет лидера, поэтому команда не играет, а мучается. Нам нечего делать в еврокубках, даже в Лиге конференций", — заявил Леоненко.

