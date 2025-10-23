Леоненко порадив Ярмоленку завершити кар’єру та звернутися до Суркіса

Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Цього сезону кар’єра лідера київського "Динамо" Андрія Ярмоленка розвивається не кращим чином. До того ж у нього постійні конфлікти з головним тренером Олександром Шовковським.

Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко в інтерв’ю порталу "БЛІК" оцінив перспективи гравця.

Ярмоленку необхідно прийняти рішення

Коментуючи вихід Ярмоленка в кінці матчу проти "Зорі" Леоненко заявив, що ветеран клубу опинився на лаві запасних, як раніше Віталій Буяльський, що стало унікальним явищем, гідним Книги рекордів Гіннеса.

"Такого ніде немає, тільки в "Динамо" може бути", — сказав Леоненко.

Експерт порадив Ярмоленку завершити кар’єру та звернутися до президента клубу Ігоря Суркіса за посадою спортивного директора. При цьому, він висловив сумнів у доцільності посади, оскільки кияни нікого не купують.

Щодо можливості побити рекорд Максима Шацьких за голами в УПЛ (124 м’ячі), Леоненко не вірить в це та вважає, що Андрію для виконання необхідно грати ще кілька років.

"Що цей рекорд дасть Ярмоленку? Йому треба вибирати: ганьбитися далі заради рекорду чи завершити кар’єру", — сказав Віктор.

У сезоні 2025/26 35-річний Ярмоленко провів 12 матчів за "Динамо" у всіх турнірах, не записавши на свій рахунок голів чи асистів.

