Леоненко порадив Ярмоленку завершити кар’єру та звернутися до Суркіса

Леоненко порадив гравцю Динамо піти з футболу
Цього сезону кар’єра лідера київського "Динамо" Андрія Ярмоленка розвивається не кращим чином. До того ж у нього постійні конфлікти з головним тренером Олександром Шовковським.
Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко в інтерв’ю порталу "БЛІК" оцінив перспективи гравця.
Ярмоленку необхідно прийняти рішення
Коментуючи вихід Ярмоленка в кінці матчу проти "Зорі" Леоненко заявив, що ветеран клубу опинився на лаві запасних, як раніше Віталій Буяльський, що стало унікальним явищем, гідним Книги рекордів Гіннеса.
"Такого ніде немає, тільки в "Динамо" може бути", — сказав Леоненко.
Експерт порадив Ярмоленку завершити кар’єру та звернутися до президента клубу Ігоря Суркіса за посадою спортивного директора. При цьому, він висловив сумнів у доцільності посади, оскільки кияни нікого не купують.
Щодо можливості побити рекорд Максима Шацьких за голами в УПЛ (124 м’ячі), Леоненко не вірить в це та вважає, що Андрію для виконання необхідно грати ще кілька років.
"Що цей рекорд дасть Ярмоленку? Йому треба вибирати: ганьбитися далі заради рекорду чи завершити кар’єру", — сказав Віктор.
У сезоні 2025/26 35-річний Ярмоленко провів 12 матчів за "Динамо" у всіх турнірах, не записавши на свій рахунок голів чи асистів.
Нагадаємо, польська зірка футболу Роберт Левандовський перейде в клуб із Англії.
Футболіст "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко може покинути команду через головного тренера.
Читайте Новини.LIVE!