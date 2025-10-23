Леоненко посоветовал Ярмоленко завершить карьеру и обратиться к Суркису

Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

В текущем сезоне карьера лидера киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко развивается не лучшим образом. К тому же у него постоянные конфликты с главным тренером Александром Шовковским.

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко в интервью порталу "БЛИК" оценил перспективы игрока.

Реклама

Читайте также:

Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Ярмоленко необходимо принять решение

Комментируя выход Ярмоленко в конце матча против "Зари" Леоненко заявил, что ветеран клуба оказался на скамейке запасных, как ранее Виталий Буяльский, что стало уникальным явлением, достойным Книги рекордов Гиннеса.

"Такого нигде нет, только в "Динамо" может быть", — сказал Леоненко.

Эксперт посоветовал Ярмоленко завершить карьеру и обратиться к президенту клуба Игорю Суркису за должностью спортивного директора. При этом, он выразил сомнение в целесообразности должности, поскольку киевляне никого не покупают.

Относительно возможности побить рекорд Максима Шацких по голам в УПЛ (124 мяча), Леоненко не верит в это и считает, что Андрею для выполнения необходимо играть еще несколько лет.

"Что этот рекорд даст Ярмоленко? Ему надо выбирать: позориться дальше ради рекорда или завершить карьеру", — сказал Виктор.

В сезоне 2025/26 35-летний Ярмоленко провел 12 матчей за "Динамо" во всех турнирах, не записав на свой счет голов или ассистов.

Напомним, польская звезда футбола Роберт Левандовский перейдет в клуб из Англии.

Футболист "Ноттингем Форест" Александр Зинченко может покинуть команду из-за главного тренера.