Шовковский оценил силу Самсунспора перед матчем Динамо в Лиге конференций

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В рамках второго тура Лиги конференции свой очередной матч проведет киевское "Динамо". Соперником украинцев будет турецкий "Самсунспор".

Перед игрой о сопернике высказался главный тренер "Динамо" Александр Шовковский, передает пресс-служба клуба.

Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

Шовковский о сильных сторонах "Самсунспора"

Шовковский заявил, что "Самсунспор" провел удивительный прошлый сезон, заняв третье место в турецкой Суперлиге благодаря мощному финишному спурту.

Специалист считает, что команда демонстрирует агрессивный стиль игры, опираясь на скоростных игроков, и удачно усилилась во время трансферного окна, привлекая квалифицированных исполнителей. Шовковский подчеркнул, что соперник продолжает успешно выступать в лиге.

"Когда мы говорим об этой команде, мы должны понимать, что на каждой позиции есть сильные игроки, от которых можно ожидать уверенных и ярких действий. Футбол — это командная игра, но индивидуальное мастерство порой решает многое", — добавил тренер.

"Динамо" в первом туре Лиги конференций проиграло "Кристал Пэлас". Также клуб в УПЛ сыграл вничью в последних пяти матчах.

