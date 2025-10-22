Тренер Самсунспора раскрыл план на игру с Динамо

Томас Райс на фоне болельщиков "Самсунспора". Фото: instagram.com/thomasreis22/

Турецкий "Самсунспор" готовится принять киевское "Динамо" во втором туре Лиги конференций. Матч состоится в четверг, 23 октября, на стадионе "Самсун имени 19 мая" и может стать ключевым для турецкой команды в борьбе за выход из группы.

Главный тренер клуба Томас Райс подчеркнул, что встреча с украинским соперником станет настоящим испытанием, сообщает Ajansspor.

Тренер турецкой команды отметил силу "Динамо", назвав команду Александра Шовковского соперником уровня Лиги чемпионов. По словам Райса, от исхода этой игры может зависеть дальнейшая турнирная судьба его коллектива.

Игроки "Самсунспора" празднуют гол. Фото: instagram.com/samsunspor/

"Самсунспор" подходит к матчу в хорошем настроении после победы в чемпионате Турции, однако тренер настаивает на максимальной концентрации. Райс рассчитывает, что родные трибуны помогут его футболистам показать лучший футбол и добыть важные очки в групповом этапе турнира.

Что сказал Томас Райс о матче с "Динамо"

Наставник турецкой команды отметил, что не любит делать громких заявлений перед важными встречами, предпочитая говорить делом на поле. По его словам, две ближайшие домашние игры станут определяющими в борьбе за плей-офф и должны показать характер команды.

"Нам предстоит очень важный домашний матч. "Динамо" — сильный соперник, команда уровня Лиги чемпионов. Надеюсь, что стадион будет полон и болельщики нас поддержат. Мы готовы играть с полной самоотдачей и бороться за победу в каждом эпизоде", — заявил Райс.

После первого тура Лиги конференций "Самсунспор" занимает 13 место в турнирной таблице. Турецкая команда обыграла в прошлом матче польскую "Легию" (1:0). "Динамо" пока не набрало баллов, уступив "Кристал Пэлас" со счетом 0:2. У киевлян 28 строчка.

