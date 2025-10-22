Відео
Головна Спорт Тренер Самсунспора розповів, що приготував для Динамо

Тренер Самсунспора розповів, що приготував для Динамо

Дата публікації: 22 жовтня 2025 13:15
Оновлено: 13:15
Тренер Самсунспора розкрив план на гру з Динамо
Томас Райс на тлі вболівальників "Самсунспора". Фото: instagram.com/thomasreis22/

Турецький "Самсунспор" готується прийняти київське "Динамо" у другому турі Ліги конференцій. Матч відбудеться в четвер, 23 жовтня, на стадіоні "Самсун імені 19 травня" та може стати ключовим для турецької команди в боротьбі за вихід із групи.

Головний тренер клубу Томас Райс підкреслив, що зустріч з українським суперником стане справжнім випробуванням, повідомляє Ajansspor.

Читайте також:

Тренер турецької команди відзначив силу "Динамо", назвавши команду Олександра Шовковського суперником рівня Ліги чемпіонів. За словами Райса, від результату цієї гри може залежати подальша турнірна доля його колективу.

Самсунспор
Гравці "Самсунспора" святкують гол. Фото: instagram.com/samsunspor/

"Самсунспор" підходить до матчу в гарному настрої після перемоги в чемпіонаті Туреччини, проте тренер наполягає на максимальній концентрації. Райс розраховує, що рідні трибуни допоможуть його футболістам показати найкращий футбол та здобути важливі очки в груповому етапі турніру.

Що сказав Томас Райс про матч із "Динамо"

Наставник турецької команди зазначив, що не любить робити гучних заяв перед важливими зустрічами, вважаючи за краще говорити справою на полі. За його словами, дві найближчі домашні ігри стануть визначальними в боротьбі за плей-оф та повинні показати характер команди.

"На нас чекає дуже важливий домашній матч. "Динамо" — сильний суперник, команда рівня Ліги чемпіонів. Сподіваюся, що стадіон буде повний і вболівальники нас підтримають. Ми готові грати з повною самовіддачею і боротися за перемогу в кожному епізоді", — заявив Райс.

Після першого туру Ліги конференцій "Самсунспор" посідає 13 місце в турнірній таблиці. Турецька команда обіграла в минулому матчі польську "Легію" (1:0). "Динамо" поки не набрало балів, поступившись "Кристал Пелас" із рахунком 0:2. Кияни посідають 28 рядок.

Нагадаємо, футболіст збірної України Олександр Зінченко може почати другу половину сезону в іншій команді.

У київському "Динамо" з'явився новий тренер, який може багато чого змінити в столичному клубі.

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
